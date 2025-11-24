Borçlar Ödenemedi, 1. Lig Takımı Adana Demirspor'un Tesislerine İcra Geldi
Adana Demirspor'da personel alacakları nedeniyle yaşanan kriz büyüdü, uzun süredir maaşlarını alamayan çalışanların başvurusu üzerine kulübün tesislerine icra geldi.
Trendyol 1. Lig ekiplerden Adana Demirspor'da ekonomik kriz büyüyor.
