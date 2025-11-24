onedio
Borçlar Ödenemedi, 1. Lig Takımı Adana Demirspor'un Tesislerine İcra Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.11.2025 - 14:37

Adana Demirspor'da personel alacakları nedeniyle yaşanan kriz büyüdü, uzun süredir maaşlarını alamayan çalışanların başvurusu üzerine kulübün tesislerine icra geldi.

Trendyol 1. Lig ekiplerden Adana Demirspor'da ekonomik kriz büyüyor.

Yaklaşık 1 yıldır ödeme yapılmadığı öğrenilen kulüp personeli, alacaklarını tahsil edebilmek için icra yoluna başvurdu. Polis eşliğinde tesislere gelen icra memurları, kulübe ait eşyalara yönelik haciz işlemlerine başladı. 

Maddi sorunların uzun süredir çözülemediği kulüpte sessizlik dikkat çekti.

Ekonomik çıkmazdan kurtulamayan Adana Demirspor, üst üste aldığı cezalar nedeniyle eksi 23 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

Kedi Topu

🤣😝😆😂🤪😀😃😜😁😛😝

Kedi Topu

iyi olmuş bankalar birliğide destek olmamış halkın paralarıyla

yoksunn

eski başkanları bekir çınar kulüp borçlarını üzerine almıştı takımı temize çıkarmıştı fakat ödeyemedi 2010 yılında takımın renkleri mavi lacivert iple kendin... Devamını Gör