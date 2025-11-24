TFF Başkanı’ndan ‘Bahis Soruşturması’ Açıklaması: "Soruşturma Daha da Büyüyecek"

“Bilgiler yeteri derecede alındı mı, 6 tane şirket var, 1'inin lisansı iptal edilmiş. Hangi verilere göre tam sağlıklı aldınız mı hepsini diyorlar. Biz bu şirketlerden bilgileri istedik, ilk etapta gelen bilgileri bir kenarda bekletemezsiniz. Bize gelen bilgileri, hukuk kurulu titizlikle inceleyip PFDK'ye sevklerini yaptı. Gelmeyen ve eksik bilgilerle ilgili bakanlık üzerinden aynı firmalardan talepte bulunduk. Belirli kısmı geldi, gelmeyenlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk yaklaşık 20-25 gün önce verilmeyen bilgilerle ilgili. Savcılık da aynı bilgileri talep etti. Umuyorum en kısa zaman içinde gelecek. Bir kez daha buradan güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Kişisel ve kurumsal menfaatleri geride bırakıp temiz Türk futbolu adına cesurca başlatılan bu harekete herkesin destek olmasını rica ediyorum. Ben çağrı yapmıştım kulüp başkanlarımıza kendi önümüzü temizliyoruz diye, onlara da yakışan kendi önlerini temizlemesi. Türk futboluna zarar veren hangi unsur varsa bunun dışarı atılması lazım. Kulüp başkanlarının benim çağrımı dikkate alması iyi olur. Çağrım, kendi temizliklerini kendileri yapsınlar. Hakemler ve futbolcularla başladık. Ne zaman futbolculara sıra gelince işi sulandırmaya, farklı farklı yönlere çekmeye başladılar.

Hacıosmanoğlu ayrıca, 'Temizlik sadece hakemlerle olmaz. Yapılacaksa futbolun bütün unsurlarının olması lazım. Futbolcularla devam ediyor. Bu hafta istediğimiz veriler gelecek. Teknik direktör, tercüman, malzemeci, gözlemciler, sağlık personeli, menajer, temsilci... Bu incelemeden sonra biz kendi önümüzü temizlemiş olacağız. İnşallah kulüplerimiz de kendi önlerini temizler ve bu, bize ve savcılığımıza kalmaz. ” ifadelerini kullandı.

'Ersin ve Necip'in sonradan kendilerini akladıkları bir süreç yaşandı. Bundan sonraki süreçte böyle durumlarda futbolculara ihtar önceden gönderilecek mi?' sorusunu Hacıosmanoğlu şöyle yanıtladı, “Aklandı diye bir şey yok. Sevkleri yapmazsanız suçlu duruma düşerseniz. 47 tane futbolcu var sevkleri yapılmayan. Araştırması devam ediyor. 1 kuponun üzerinde oynayanlar sevk edildi. Tedbir kararı kalktı. Bu iş sonuçlanmadı, yargı süreci sonunda belli olacak. Hukuk kurulunun görevi bunları sevk etmek. Yargının ilk ayağı PFDK. Oynamadığınıza dair gerekli belgeleri sevk ederseniz suçsuz olduğunuz ortaya çıkar.”

“Yabancı bahis sitelerinde oynayan veya kendi ismiyle oynamayan kişiler hakkında bilgi geldi mi?” sorusuna ise Hacıosmanoğlu şu yanıtı verdi, 'Yaklaşık bir yıl önce Avrupa’daki yasa dışı bahis verilerini almak için bir şirketle anlaşmıştık; Interpol ve UEFA da sürecin içinde. Yasa dışı bahis kısmını Başsavcılık araştırıyor. Birinci, ikinci ve üçüncü derece yakınların hesap hareketleri inceleniyor, üçüncü dereceye kadar kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Asıl kirli yapının ortaya çıkacağı yer burası. O çalışma tamamlandığında sonuçlar akın akın gelecek. Yakında siz de göreceksiniz.”