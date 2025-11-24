TFF Başkanı’ndan ‘Bahis Soruşturması’ Açıklaması: "Soruşturma Daha da Büyüyecek"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasında eksik ve kendilerine ulaşmayan bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Hacıosmanoğlu, 'Bu hafta istediğimiz veriler gelecek. Teknik direktör, tercüman, malzemeci, gözlemciler, sağlık personeli, menajer, temsilci... Bu incelemeden sonra biz kendi önümüzü temizlemiş olacağız. İnşallah kulüplerimiz de kendi önlerini temizler.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İbrahim Hacıosmanoğlu, devam eden bahis soruşturması hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Hacıosmanoğlu, soruşturmayla ilgili son bilgileri paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelmeyen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Hacıosmanoğlu şunları söyledi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın