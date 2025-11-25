onedio
3 Maç Sonra Kayıp: Eksik Galatasaray, U.S Gilloise Engelini Geçemedi

galatasaray
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.11.2025 - 22:40

Temsilcimiz Galatasaray, Osimhen, Lemina, Singo gibi yıldızlarından eksik olarak çıktığı U.S Gilloise karşısında mücadeleyi 1-0 kaybetti. Şampiyonlar Ligi’nde 3 maç aradan sonra kaybeden Galatasaray 9 puanda kaldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında sahasında Belçika ekibi U.S Gilloise’yı konuk etti.

Galatasaray’da sakatlık nedeniyle Osimhen, Singo, Lemina, Yunus gibi gibi oyuncular kadroda yer almazken, karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

U.S Gilloise, Promise Akinpelu’nun 57. dakikada attığı golle öne geçti ve mücadele konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Temsilcimiz Galatasaray bu skorla 9 puanda kalırken, U.S Gilloise ise 6 puana yükseldi.

Galatasaray, 9 Aralık Salı günü deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek.

