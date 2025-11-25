3 Maç Sonra Kayıp: Eksik Galatasaray, U.S Gilloise Engelini Geçemedi
Temsilcimiz Galatasaray, Osimhen, Lemina, Singo gibi yıldızlarından eksik olarak çıktığı U.S Gilloise karşısında mücadeleyi 1-0 kaybetti. Şampiyonlar Ligi’nde 3 maç aradan sonra kaybeden Galatasaray 9 puanda kaldı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında sahasında Belçika ekibi U.S Gilloise’yı konuk etti.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
