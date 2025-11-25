Sivas'ı Terk Etmiş: Sivasspor’da Luan Campos Şoku!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Brezilyalı golcüsü Luan Campos’un şehri izinsiz olarak terk ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamda, sözleşme fesih için kulübe yetkisiz bir menajeri gönderen Luan Campos ile ilgili her türlü hukuki işlemin yapılacağını duyurdu.