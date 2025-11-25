onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Sivas'ı Terk Etmiş: Sivasspor’da Luan Campos Şoku!

Sivas'ı Terk Etmiş: Sivasspor’da Luan Campos Şoku!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.11.2025 - 21:47

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Brezilyalı golcüsü Luan Campos’un şehri izinsiz olarak terk ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamda, sözleşme fesih için kulübe yetkisiz bir menajeri gönderen Luan Campos ile ilgili her türlü hukuki işlemin yapılacağını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’den alt lige düşen ve bu sezon da ligde kalma mücadelesi veren Sivasspor’da Luan Campos şoku yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’den alt lige düşen ve bu sezon da ligde kalma mücadelesi veren Sivasspor’da Luan Campos şoku yaşanıyor.

Brezilyalı genç oyuncu kulüp yetkililerine haber vermeden eşyalarını toplayarak tesisileri terk etmiş. Campos ayrıca yetkisiz bir menajerle kulübe ihtar çekerek sözleşmesini feshettiğini bildirmiş.

Sivasspor, isizsiz olarak şehri terk eden Luan Campos için tüm hukuki işlemlerin yapılacağını da belirtti.

Sivasspor’un açıklaması 👇

Sivasspor’un açıklaması 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın