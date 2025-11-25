Fenerbahçe’de Ederson PFDK’ya Sevk Edildi: Galatasaray Maçında Oynayacak mı?
Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson, tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi. Ederson ceza alması durumunda 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbidinde forma giyemeyecek.
Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’u 5-2 yendiği maçtaki görüntüleri gündem olan Ederson PFDK’ya sevk edildi.
Ederson Galatasaray maçında oynayacak mı?
