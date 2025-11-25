onedio
Fenerbahçe’de Ederson PFDK’ya Sevk Edildi: Galatasaray Maçında Oynayacak mı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.11.2025 - 19:14

Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson, tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi. Ederson ceza alması durumunda 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbidinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’u 5-2 yendiği maçtaki görüntüleri gündem olan Ederson PFDK’ya sevk edildi.

PFDK’nın açıklaması şu şekilde;

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

Ederson Galatasaray maçında oynayacak mı?

Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgileren karşılaşmada 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Ederson, PFDK’dan ceza alması durumunda Galatasaray maçında kalede olmayacak. 

Sevk tedbirsiz olarak yapıldığı için maça kadar cezaların açıklanmaması durumunda Ederson mücadelede forma giyecek.

