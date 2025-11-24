onedio
Premier Lig Maçında İlginç An: Takım Arkadaşına Tokat Atan Idrissa Gueye Kırmızı Kart Gördü

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.11.2025 - 23:37

Premier Lig’de bu akşam Manchester United ile Everton karşı karşıya geldi. Mücadelede sahalarda ender görülen anlardan biri yaşandı. Everton’da Idrissa Gana Gueye, takım arkadaşı Keane ile tartışma yaşadı ve takım arkadaşına tokat atınca direkt kırmızı kart ile 13. dakikada oyun dışında kaldı.

Manchester United ile Everton mücadelesinde sahalarda az görülen bir olay meydana geldi.

Everton’ın tecrübeli orta sahası Idrissa Gana Gueye, 13. dakikada takım arkadaşı Michael Keane ile tartışmaya başladı. İkilinin arasındaki tartışma alevlenirken, Idrissa Gueye takım arkadaşının yüzüne temasta bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Tony Harrington ise Gueye’in bu hareketini affetmedi ve direkt kırmızı kartına başvurdu.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
