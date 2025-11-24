Premier Lig Maçında İlginç An: Takım Arkadaşına Tokat Atan Idrissa Gueye Kırmızı Kart Gördü
Premier Lig’de bu akşam Manchester United ile Everton karşı karşıya geldi. Mücadelede sahalarda ender görülen anlardan biri yaşandı. Everton’da Idrissa Gana Gueye, takım arkadaşı Keane ile tartışma yaşadı ve takım arkadaşına tokat atınca direkt kırmızı kart ile 13. dakikada oyun dışında kaldı.
Manchester United ile Everton mücadelesinde sahalarda az görülen bir olay meydana geldi.
