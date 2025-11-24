Okan Buruk 'Son İdmanda Bakacağız' Demişti: Galatasaray’da Osimhen ve Lemina İdmana Çıkmadı
Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, 25 Kasım Salı günü Belçika temsilcisi U.S Gilloise ile kritik bir maça çıkacak. Temsilcimiz bu maçı kazanması halinde puanını 12’ye yükseltecek ve Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura kalma yolunda önemli bir avantaj elde edecek. Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk son basın toplantısında sakat oyucunlarla ilgili “Durumları son idmanda belli olacak” demişti. Galatasaray’da Victor Osimhen ile Mario Lemina gibi ilk 11’in önemli oyuncularının son idmanda yer almadığını öğrenildi. İki oyuncu da salonda çalışmalarını sürdürdü.
Galatasaray yarın Şampiyonlar Ligi’ndeki hedefleri için sahasında U.S Gilloise’yı konuk edecek.
Osimhen ve Lemina idmanda yer almadı.
