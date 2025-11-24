onedio
Okan Buruk 'Son İdmanda Bakacağız' Demişti: Galatasaray’da Osimhen ve Lemina İdmana Çıkmadı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
24.11.2025 - 17:51

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, 25 Kasım Salı günü Belçika temsilcisi U.S Gilloise ile kritik bir maça çıkacak. Temsilcimiz bu maçı kazanması halinde puanını 12’ye yükseltecek ve Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura kalma yolunda önemli bir avantaj elde edecek. Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk son basın toplantısında sakat oyucunlarla ilgili “Durumları son idmanda belli olacak” demişti. Galatasaray’da Victor Osimhen ile Mario Lemina gibi ilk 11’in önemli oyuncularının son idmanda yer almadığını öğrenildi. İki oyuncu da salonda çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray yarın Şampiyonlar Ligi’ndeki hedefleri için sahasında U.S Gilloise’yı konuk edecek.

5-1 kaybedilen Frankfurt maçı sonrasında Liverpool, Bodo-Glimt ve Ajax maçlarını kazanan temsilcimiz Galatasaray, bu maçı kazanması durumunda puanını 12’ye yükseltecek ve bir üst tur için büyük avantaj elde edecek.

Galatasaray’da yaşanan sakatlık kabusu ise sürüyor. Teknik direktör Okan Burak, maçla ilgili düzenlenen basın toplantısında sakat oyuncularının durumunun son idmanda belli olacağını söylemişti.

Osimhen ve Lemina idmanda yer almadı.

Galatasaray’ın U.S Gilloise maçı öncesindeki son idmanında sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfired Singo ve Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu son idmanda yer almadı.

Victor Osimhen ile Mario Lemina’nın salonda hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

İsmail Kahraman
