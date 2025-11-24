Rizespor - Fenerbahçe Maçındaki ‘Bahis’ Hareketi Sosyal Medyada Gündem Oldu
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Rizespor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, ilk yarıyı iki farkla geride kapattığı karşılaşmadan 5-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Fenerbahçe'nin maçın henüz 15. dakikasında 2-0 mağlup duruma düşmesinin ardından Spor Toto lisansıyla 'canlı bahis' hizmeti veren firmalar, karşılaşmaya yapılacak bahis seçeneklerini kısıtladı. Yaşanan bu durum sosyal medyada gündem haline geldi.
Fenerbahçe’nin 2-0 geriden gelip 5-2 kazandığı Rizespor maçına ‘Canlı bahis hamlesi’ damga vurdu.
