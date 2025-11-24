Rizespor - Fenerbahçe Maçındaki ‘Bahis’ Hareketi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Fenerbahçe 15. Dakikada 2-0 geriye düştü, ilk yarıyı da bu skorla tamamlayıp soyunma odasına gitti. Gazeteci Murat Ağırel, Fenerbahçe'nin iki farkla geriye düşmesinin ardından legal bahis sitesi üzerinden 'canlı iddaa' oynayanlar için “Fenerbahçe kazanır” seçeneğinin kullanıma kapatıldığını belirtti. Söz konusu tercihi yapmak isteyen kullanıcılara sistem tarafından izin verilmezken, kullanıcılar Fenerbahçe'nin beraberliği yakalamasının ardından 'Deplasman takımı kazanır' seçeneği yeniden bahis yapılabilir hale geldi.

Ağırel, söz konusu karmaşanın 'Merkezi Bahis Sistemi' yönetiminin aldığı karar sonucunda gerçekleştiğini belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'İlginçtir ki; skor 2-2’ye geldikten sonra ve oranlar düşünce aynı seçenek tekrar açıldı ve bahis yapılmasına izin verildi.

Peki neden?

Çünkü iddia risk yönetimi birimi, bu kritik bölümde canlı bahis seçeneğini geçici olarak kapattı.

Mantıkları da şu:

“Eğer maç dönerse çok büyük para kaybederiz.”

Yani insanlar büyük para kaybettiğinde sorun yok; ama şirket kaybedebileceği noktaya yaklaştığında anında risk birimi devreye giriyor.

Yasadışı bahisle mücadelenin bir ayağıda iddianın hesap vermez tavırları ile mücadeledir!'