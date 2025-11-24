Fenerbahçe Kalecisi Ederson’un Rizespor Maçında Taraftarlara Cinsel Organını Gösterdiği Görüntüler İfşa Oldu

Süper Lig’in 13. Haftasında oynanan ve Fenerbahçe’nin 5-2’lik galibiyetiyle sona eren Rizespor karşılaşması sırasında sarı lacivertli takımın kalecisi Ederson’un, ev sahibi takım taraftarlarına dönerek cinsel organını gösterdiği görüntüler sosyal medyada ifşa oldu. Brezilyalı oyuncu bu görüntüler sonrası ceza alması durumunda hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçında sahada olamayacak.
İşte taraftar kamerasına yansıyan o görüntüler:
Ederson’un, Rizespor taraftarlarına cinsel organını gösterdiği görüntüler ortaya çıktı.
