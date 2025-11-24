onedio
Fenerbahçe Kalecisi Ederson’un Rizespor Maçında Taraftarlara Cinsel Organını Gösterdiği Görüntüler İfşa Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.11.2025 - 08:26

Süper Lig’in 13. Haftasında oynanan ve Fenerbahçe’nin 5-2’lik galibiyetiyle sona eren Rizespor karşılaşması sırasında sarı lacivertli takımın kalecisi Ederson’un, ev sahibi takım taraftarlarına dönerek cinsel organını gösterdiği görüntüler sosyal medyada ifşa oldu. Brezilyalı oyuncu bu görüntüler sonrası ceza alması durumunda hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçında sahada olamayacak.

İşte taraftar kamerasına yansıyan o görüntüler:

Ederson’un, Rizespor taraftarlarına cinsel organını gösterdiği görüntüler ortaya çıktı.

Süper Lig’in 13. Haftasında oynanan karşılaşmada Rizespor sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. İlk yarıyı 2-0 önde bitiren ev sahibi takım, Fenerbahçe’nin ikinci yarıdaki güçlü oyununa dayanamadı ve sahadan 5-2’lik skorla mağlup ayrıldı. 

Karşılaşma sonrasında ortaya çıkan bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. Bir Rizespor taraftarının cep telefonu ile çektiği görüntüye göre; Fenerbahçe kalecisi Ederson, Rizespor taraftarı ile arasında geçen bir diyalog sırasında tribünlere cinsel organını gösterdi. 

Geçtiğimiz sezonlarda benzer bir hareketi yapan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 1 maç ceza almıştı.

