Yasa Dışı Bahis Operasyonu Sonrası Ağrı 1970 Spor'un Sadece 7 Futbolcusu Kaldı

Hakan Karakoca
23.11.2025 - 19:39

Bahis soruşturması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 17 futbolcusuna ceza verilen Ağrı 1970 Spor, kadrosunu 7 oyuncuya düşürdü. Yönetim ve teknik ekip, U19 ve amatör oyuncularla sezonun geri kalanını tamamlayabilmek için yeniden kadro kurma çabası içinde.

Kaynak - Ajansspor

17 futbolcu bahis operasyonunda ceza aldı.

TFF soruşturması sonrası Ağrı 1970 Spor’da Emre Yaşar ve Sedat Yılmaz 12 ay, Emir Aydın, Üzeyir Kaya, Hüseyin Aybars Tüfekçi 6 ay, Yusuf Akdeniz, Vedat Böyügül, Tayfun Çulha, Muhammet Furkan Kılıç, Ömer Ok, Emircan Sönmez, Ertuğrul Usta, Kerem Yaşa 3 ay, Yusuf İslam Atay, Hivan Özkurt, Emre Özsarı ve Emirhan Alperen Yılmaz 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Kadro iskeleti dağılan kulüpte geriye 7 futbolcu kaldı.

Amatörler ve U19 imdada yetişti.

Teknik direktör Ahmet Özen, kadronun 24 kişiden 7’ye düştüğünü ve bu oyuncuların çoğunun sürekli oynayan isimler olduğunu belirtti. Sezon başında takımı sıfırdan kurduklarını hatırlatan Özen, U19 ve diğer takımlardan takviye yaparak kalan maçları oynamaya çalışacaklarını ve bu sürecin kendileri için büyük bir zorluk olduğunu vurguladı.

Hakan Karakoca
