Yasa Dışı Bahis Operasyonu Sonrası Ağrı 1970 Spor'un Sadece 7 Futbolcusu Kaldı

Teknik direktör Ahmet Özen, kadronun 24 kişiden 7’ye düştüğünü ve bu oyuncuların çoğunun sürekli oynayan isimler olduğunu belirtti. Sezon başında takımı sıfırdan kurduklarını hatırlatan Özen, U19 ve diğer takımlardan takviye yaparak kalan maçları oynamaya çalışacaklarını ve bu sürecin kendileri için büyük bir zorluk olduğunu vurguladı.