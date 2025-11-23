Yasa Dışı Bahis Operasyonu Sonrası Ağrı 1970 Spor'un Sadece 7 Futbolcusu Kaldı
Bahis soruşturması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 17 futbolcusuna ceza verilen Ağrı 1970 Spor, kadrosunu 7 oyuncuya düşürdü. Yönetim ve teknik ekip, U19 ve amatör oyuncularla sezonun geri kalanını tamamlayabilmek için yeniden kadro kurma çabası içinde.
17 futbolcu bahis operasyonunda ceza aldı.
Amatörler ve U19 imdada yetişti.
