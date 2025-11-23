onedio
Beşiktaş - Samsunspor Maçında Takımla Atağa Çıkan Yaralı Martı Goygoycuların Diline Düştü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.11.2025 - 17:48

Beşiktaş-Samsunspor maçında ilginç anlar yaşandı. Maç öncesi ısınmasında sahada futbolcularla hareket eden yaralı bir martı maçın da geç başlamasına neden oldu. 

Maç başladıktan sonra da sahayı terk etmemekte direten yaralı martı maç içinde ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Martının yaralı ve ilginç halleri sosyal medyanın da diline düştü.

Beşiktaş stadındaki martı ilginç anlara neden oldu.

Samsunspor'un ataklarında dikkat dağıtan martı, top Beşiktaş'a geçince de savunma arkasına uçarak takımla birlikte hareket etmeye çalışması sosyal medyanın diline düştü. Kullanıcılar martı için endişelenmek, üzülmek ve tebrik etmek arasında çeşitli duygu durumlarını yorumlarıyla ele verdi.

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

