Beşiktaş - Samsunspor Maçında Takımla Atağa Çıkan Yaralı Martı Goygoycuların Diline Düştü

Beşiktaş-Samsunspor maçında ilginç anlar yaşandı. Maç öncesi ısınmasında sahada futbolcularla hareket eden yaralı bir martı maçın da geç başlamasına neden oldu.

Maç başladıktan sonra da sahayı terk etmemekte direten yaralı martı maç içinde ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Martının yaralı ve ilginç halleri sosyal medyanın da diline düştü.