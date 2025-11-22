onedio
Juventus'la Kontrat Yenilemeyen Kenan Yıldız'a Hocasından Büyük Övgü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
23.11.2025 - 00:14

Juventus’tan ayrılabileceği yönündeki iddialar sürerken, teknik direktör Luciano Spalletti, Kenan Yıldız’ın takımda kalmasını istediğini açıkladı. 2029’a kadar sözleşmesi bulunan genç yıldızın, kulüpten maaşında artış talep ettiği; ancak tarafların bu konuda henüz uzlaşma sağlayamadığı ifade ediliyor.

Kenan Yıldız halen kontrat yenilemedi.

Juventus'ta en az kazanan isimlerden olan Kenan, iyileştirme için yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 

Görüşmeler tıkanırken Real Madrid'in de Kenan'ı takibe aldığı öğrenildi.

Juventus Teknik Direktörü Spaletti'ye sözleşme soruldu.

İtalyan teknik direktör, Kenan Yıldız’ın sözleşme sürecine dair, “Kontrat yenileme konusu benim alanım değil. Ben onu izlerim, dinlerim; sonrası kulübün kararına bağlı” dedi. Spalletti, genç futbolcuyu överek “Kenan benim için çok kolay bir oyuncu. Kalıpları kıran, farklı bir bakış açısı getiren biri. Onunla iletişim kuran herkes takımla da rahatça iletişim kurar. Liderlik özellikleri var ve benim için en iyisi” ifadelerini kullandı.

En pahalı Türk olabilir.

İspanyol kulübünün teknik direktörü Xabi Alonso’nun, Kenan Yıldız için Juventus’un talep ettiği bonservis bedelini karşılamaya olumlu baktığı belirtiliyor. Transfer bu rakam üzerinden gerçekleşirse, genç yıldız 100 milyon euroyla Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu olacak.

