Juventus'la Kontrat Yenilemeyen Kenan Yıldız'a Hocasından Büyük Övgü

İtalyan teknik direktör, Kenan Yıldız’ın sözleşme sürecine dair, “Kontrat yenileme konusu benim alanım değil. Ben onu izlerim, dinlerim; sonrası kulübün kararına bağlı” dedi. Spalletti, genç futbolcuyu överek “Kenan benim için çok kolay bir oyuncu. Kalıpları kıran, farklı bir bakış açısı getiren biri. Onunla iletişim kuran herkes takımla da rahatça iletişim kurar. Liderlik özellikleri var ve benim için en iyisi” ifadelerini kullandı.