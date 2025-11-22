Juventus'la Kontrat Yenilemeyen Kenan Yıldız'a Hocasından Büyük Övgü
Juventus’tan ayrılabileceği yönündeki iddialar sürerken, teknik direktör Luciano Spalletti, Kenan Yıldız’ın takımda kalmasını istediğini açıkladı. 2029’a kadar sözleşmesi bulunan genç yıldızın, kulüpten maaşında artış talep ettiği; ancak tarafların bu konuda henüz uzlaşma sağlayamadığı ifade ediliyor.
Kenan Yıldız halen kontrat yenilemedi.
Juventus Teknik Direktörü Spaletti'ye sözleşme soruldu.
En pahalı Türk olabilir.
