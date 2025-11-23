Ronaldo Yine Ağızları Açık Bırakacak Bir Gole İmza Attı

'Futbolseverler yine yaşayan efsane Cristiano Ronaldo'nun imzasını taşıyan ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir sanat eserine tanıklık etti. Karşılaşmanın son dakikalarında sahneye çıkan Portekizli süperstar, yıllara meydan okuyan fiziği ve kusursuz tekniğiyle meşin yuvarlağı ağlarla buluştururken kaleciyi çaresiz bıraktı. Tribünleri ayağa kaldıran ve sosyal medyada saniyeler içinde viral olan bu muhteşem gol, sadece skoru değiştirmekle kalmadı, Ronaldo'nun gol kataloğuna bir yeni imza daha ekledi.