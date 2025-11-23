Ronaldo Yine Ağızları Açık Bırakacak Bir Gole İmza Attı
'Futbolseverler yine yaşayan efsane Cristiano Ronaldo'nun imzasını taşıyan ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir sanat eserine tanıklık etti. Karşılaşmanın son dakikalarında sahneye çıkan Portekizli süperstar, yıllara meydan okuyan fiziği ve kusursuz tekniğiyle meşin yuvarlağı ağlarla buluştururken kaleciyi çaresiz bıraktı. Tribünleri ayağa kaldıran ve sosyal medyada saniyeler içinde viral olan bu muhteşem gol, sadece skoru değiştirmekle kalmadı, Ronaldo'nun gol kataloğuna bir yeni imza daha ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o hafızalara eklenecek gol:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa futbolundan uzaklaştı ama hala adından söz ettiriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın