Yargıtay'dan Yeni Emsal Karar: Raporlu Olduğu Halde Maça Gitmek Kusur Sayılmadı

Mahkeme, S.H.’nin hemoroid ameliyatı geçirdiğini ve istirahat raporlu olduğunu belirterek işten çıkarmanın haksız olduğunu ve işe iadesi gerektiğini karara bağladı. Kararda, işçinin istirahat süresini tamamen evde veya yatakta geçirmesi gerektiğine dair bir rapor bulunmadığı ve Süper Lig maçına gitmesinin işveren için haklı fesih gerekçesi oluşturmayacağı vurgulandı. Ancak işveren kararı temyiz edince dosya istinafa taşındı. Bölge İstinaf Mahkemesi, yerel mahkeme kararını bozarak, davacının istirahat süresinde iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilecek faaliyetlerde bulunduğunun dikkate alınması gerektiğini belirtti.