Yargıtay'dan Yeni Emsal Karar: Raporlu Olduğu Halde Maça Gitmek Kusur Sayılmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.11.2025 - 19:09

Sakarya’da bir işçi, hemoroid ameliyatı sonrası raporunun bitimine 4 gün kala İstanbul’a maç izlemeye gitti. Sosyal medyada bu anları paylaşmasının ardından çalıştığı şirket tarafından işten çıkarıldı. Haksız yere işten atıldığını belirterek dava açan işçiyi Yargıtay haklı buldu. Yüksek mahkeme, “Davacının raporları incelendiğinde yatarak tedavi görmesi gerektiğine dair bir belirti yoktur” diyerek işçinin işe iadesine hükmetti.

Yerel mahkeme ve istinaftan farklı kararlar geldi.

Mahkeme, S.H.’nin hemoroid ameliyatı geçirdiğini ve istirahat raporlu olduğunu belirterek işten çıkarmanın haksız olduğunu ve işe iadesi gerektiğini karara bağladı. Kararda, işçinin istirahat süresini tamamen evde veya yatakta geçirmesi gerektiğine dair bir rapor bulunmadığı ve Süper Lig maçına gitmesinin işveren için haklı fesih gerekçesi oluşturmayacağı vurgulandı. Ancak işveren kararı temyiz edince dosya istinafa taşındı. Bölge İstinaf Mahkemesi, yerel mahkeme kararını bozarak, davacının istirahat süresinde iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilecek faaliyetlerde bulunduğunun dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Yargıtay'a taşınan dosyada Yargıtay işvereni haksız buldu.

S.H.’nin kararı temyiz etmesiyle dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne taşındı. Yargıtay, yerel mahkeme kararını onaylayarak S.H.’nin işe iadesine hükmetti. Gerekçeli kararda, davacının ameliyat sonrası iş göremezlik raporu olduğu, ancak işverenin raporlu olduğu sırada 23 Ekim Pazar günü İstanbul’a gidip lig maçına katıldığı gerekçesiyle iş akdini feshettiği belirtildi. Tanık beyanlarına göre, S.H.’nin sosyal medyada maçtan görüntü paylaşmasının diğer çalışanlar üzerinde rahatsızlık yarattığı ifade edilse de, Yargıtay feshe konu davranışın İş Kanunu kapsamında haklı fesih sebebi oluşturmadığını, işverenin haklı ve geçerli fesih koşullarını ispatlayamadığını belirtti.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
