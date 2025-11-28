Yargıtay'dan Yeni Emsal Karar: Raporlu Olduğu Halde Maça Gitmek Kusur Sayılmadı
Sakarya’da bir işçi, hemoroid ameliyatı sonrası raporunun bitimine 4 gün kala İstanbul’a maç izlemeye gitti. Sosyal medyada bu anları paylaşmasının ardından çalıştığı şirket tarafından işten çıkarıldı. Haksız yere işten atıldığını belirterek dava açan işçiyi Yargıtay haklı buldu. Yüksek mahkeme, “Davacının raporları incelendiğinde yatarak tedavi görmesi gerektiğine dair bir belirti yoktur” diyerek işçinin işe iadesine hükmetti.
Yerel mahkeme ve istinaftan farklı kararlar geldi.
Yargıtay'a taşınan dosyada Yargıtay işvereni haksız buldu.
