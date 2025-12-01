Oyuncu Murat Cemcir Yoğun Bakıma Kaldırıldı
Ünlü Oyuncu Murat Cemcir, yoğun bakıma kaldırıldı. “2.Sayfa”nın özel haberine göre Cemcir’in iç kanama geçirdiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı.
2. Sayfa'nın paylaşımı şöyle oldu:
