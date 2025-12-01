Oyuncu Murat Cemcir Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Dernek, Düğün Dernek 2, Kardeş Payı, Ailecek Şaşkınız adlı dizi ve filmlerinde rol alan Murat Cemcir’in yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Bir dönem Ahmet Kural ile arkadaşlığı ve aynı projelerde başrolü paylaşması nedeniyle “Yeni Zeki ve Metin” olarak adlandırılan ünlü ismin iç kanama geçirdiği ortaya çıktı. 48 yaşındaki Murat Cemcir’in tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.