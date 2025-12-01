onedio
Oyuncu Murat Cemcir Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Oyuncu Murat Cemcir Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Dilara Şimşek
01.12.2025 - 15:23
01.12.2025 - 15:23

Ünlü Oyuncu Murat Cemcir, yoğun bakıma kaldırıldı. “2.Sayfa”nın özel haberine göre Cemcir’in iç kanama geçirdiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı.

2. Sayfa'nın paylaşımı şöyle oldu:

Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Dernek, Düğün Dernek 2, Kardeş Payı, Ailecek Şaşkınız adlı dizi ve filmlerinde rol alan Murat Cemcir’in yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Bir dönem Ahmet Kural ile arkadaşlığı ve aynı projelerde başrolü paylaşması nedeniyle “Yeni Zeki ve Metin” olarak adlandırılan ünlü ismin iç kanama geçirdiği ortaya çıktı.  48 yaşındaki Murat Cemcir’in tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

2. Sayfa'nın paylaşımı şöyle oldu:

'Oyuncu Murat Cemcir yoğun bakımda... Geçen çarşamba evde rahatsızlanan ve ambulansla Maslak’taki özel hastaneye hastaneye kaldırılan Cemcir’in iç kanama geçirdiği öğrenildi. Oyuncunun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.'

