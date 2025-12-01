onedio
Murat Cemcir Kimdir, Nereli? Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Ne, Ne Oldu?

Murat Cemcir Kimdir, Nereli? Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Ne, Ne Oldu?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.12.2025 - 15:33

Murat Cemcir, sevilen bir Türk oyuncudur. Düğün Dernek, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi yapımlarla adını duyuran Murat Cemcir, kısa sürede herkesin beğenisini kazanan bir isim haline gelmiştir. Bir süredir ekranlardan uzak olan Murat Cemcir'den bugün ise üzücü bir haber geldi. Murat Cemcir'in yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı.

Peki Murat Cemcir kimdir, nereli?

Murat Cemcir'in sağlık durumu nasıl?

Murat Cemcir Kimdir, Nereli?

Murat Cemcir Kimdir, Nereli?

Murat Cemcir, Türk oyuncu ve yapımcıdır. Özellikle komedi yapımlarında rola alan Cemcir, kendine haz mizahıyla izleyenlerin beğenisini kazanmıştır. 

Cemcir, 30 Kasım 1976, Tokat doğumludur. Gürcü kökenli olduğu bilinir. Birçok filmde yer alan oyuncu Selçuk Aydemir yönetmenliğindeki komedi dizileri Üsküdar'a Giderken ve Ramazan Güzeldir ile dikkat çekmiştir. 

Murat Cemcir, özellikle oyuncu Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. 2010 yılında Selçuk Aydemir yönetmenliğinde çekilen 'Çalgı Çengi', “Düğün Dernek” filmleri ve “İşler Güçler”, “Kardeş Payı” dizilerinde Ahmet Kural ile başrol oynayan isim, o dönemde oldukça popüler olmuştur. 2013 yılında başrolünü Ahmet Kural ile paylaştığı 'Düğün Dernek' filmi büyük sükse yaparak, Türkiye'de son otuz yılın en çok izlenen filmi olmuştur.

Murat Cemcir Nereli?

Murat Cemcir Tokatlıdır.

Murat Cemcir'e Ne Oldu, Sağlık Durumu Nasıl?

Murat Cemcir'e Ne Oldu, Sağlık Durumu Nasıl?

Ünlü Oyuncu Murat Cemcir, yoğun bakıma kaldırıldı. “2.Sayfa”nın özel haberine göre ünlü oyuncu Murat Cemcir, iç kanama geçirdi. Ünlü oyuncunun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Murat Cemcir Filmleri

Murat Cemcir Filmleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
