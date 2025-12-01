Murat Cemcir Kimdir, Nereli? Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Ne, Ne Oldu?

Murat Cemcir, Türk oyuncu ve yapımcıdır. Özellikle komedi yapımlarında rola alan Cemcir, kendine haz mizahıyla izleyenlerin beğenisini kazanmıştır.

Cemcir, 30 Kasım 1976, Tokat doğumludur. Gürcü kökenli olduğu bilinir. Birçok filmde yer alan oyuncu Selçuk Aydemir yönetmenliğindeki komedi dizileri Üsküdar'a Giderken ve Ramazan Güzeldir ile dikkat çekmiştir.

Murat Cemcir, özellikle oyuncu Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. 2010 yılında Selçuk Aydemir yönetmenliğinde çekilen 'Çalgı Çengi', “Düğün Dernek” filmleri ve “İşler Güçler”, “Kardeş Payı” dizilerinde Ahmet Kural ile başrol oynayan isim, o dönemde oldukça popüler olmuştur. 2013 yılında başrolünü Ahmet Kural ile paylaştığı 'Düğün Dernek' filmi büyük sükse yaparak, Türkiye'de son otuz yılın en çok izlenen filmi olmuştur.

Murat Cemcir Nereli?

Murat Cemcir Tokatlıdır.