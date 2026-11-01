Toplantıda Amirlerine “İş Bilmez” Diyen Çalışanın İşe İade Davasında Emsal Karar Çıktı

Özel eğitim kurumunda spor koordinatörü olarak çalışan M.A., misafirlerin de katıldığı bir değerlendirme toplantısında amirlerinin iş bilmez ve yetkisiz olduğunu söyledi. Bu sözlerin ardından iş akdi feshedildi. Kurum yönetimi fesih bildiriminde şu ifadelere yer verdi:

“İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulundunuz. Çalışma arkadaşlarınıza yönelik üslubunuza dair defalarca uyarılmanıza rağmen aynı tutumu sürdürdüğünüz için sizinle çalışmamız beklenemez.”