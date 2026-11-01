Toplantıda Amirlerine “İş Bilmez” Diyen Çalışanın İşe İade Davasında Emsal Karar Çıktı
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Özel eğitim kurumunda spor koordinatörü olarak çalışan M.A., misafirlerin de katıldığı bir değerlendirme toplantısında amirleri hakkında ağır ifadeler kullandığı için işten çıkarıldı. İş Mahkemesi çalışanın işe iadesine karar verdi. Kurumun istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi ise farklı bir sonuca vardı. Karar, iş yerlerinde kullanılan üslubun sınırları açısından emsal nitelikte görülüyor.
Toplantıdaki sözler işinden etti.
İş Mahkemesi işe iadeye hükmetti.
Kurum davayı istinafa taşıdı.
İşe iade talebi reddedildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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