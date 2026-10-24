Patron Zorla Belge İmzalattı, Yargıtay Son Noktayı Koydu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çalıştığı boya fabrikasından ücret alacaklarını tahsil edemeyince istifa eden bir kimya mühendisinin yıllara yayılan hukuk mücadelesi sonuçlandı. İşverenin kendisine zorla evrak imzalattığını da anlatan mühendis, İş Mahkemesi'nde kısmen haklı bulundu. İstinaftan da dönmeyen kararda son sözü Yargıtay 9. Hukuk Dairesi söyledi.
8 yıl boyunca sabah 08.00'den gece 22.00'ye kadar mesai yaptığını söyledi.
Üç şirketin yetkilisi aynı kişi çıktı, Yargıtay yerel mahkemenin kararını onadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın