Patron Zorla Belge İmzalattı, Yargıtay Son Noktayı Koydu

Davacı mühendis, söz konusu boya fabrikasında tam 8 yıl görev yaptı. Dava dilekçesine göre şubat ile ekim ayları arasında mesai sabah 08.00'de başlıyor, gece 22.00'ye kadar sürüyordu. Ekim ayından sonraki dönemde ise hafta içi 08.00-18.00, cumartesi günleri de 08.00-15.00 saatleri arasında çalışıyordu.

Uzun mesailere rağmen ücret alacaklarının ödenmediğini belirten mühendis, bu nedenle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini savundu. Dilekçede yalnızca ödenmeyen paralar yer almadı: Mühendis, şirket sahibi tarafından darp edilerek kendisine bazı evrakların imzalatıldığını da anlattı.

Davanın dikkat çeken bir diğer yönü, karşı tarafta tek değil üç ayrı şirketin bulunmasıydı. Mühendise göre üç şirketin de gerçek sahibi aynı kişiydi ve firmalar sürekli başka isimler adına tescil ettirilerek muvazaalı, kötü niyetli işlemler yapılıyordu. Bu gerekçeyle kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarından üç şirketin birlikte sorumlu tutulmasını istedi.