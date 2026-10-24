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Patron Zorla Belge İmzalattı, Yargıtay Son Noktayı Koydu

Patron Zorla Belge İmzalattı, Yargıtay Son Noktayı Koydu

Yargıtay
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
24.10.2026 - 15:57
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Çalıştığı boya fabrikasından ücret alacaklarını tahsil edemeyince istifa eden bir kimya mühendisinin yıllara yayılan hukuk mücadelesi sonuçlandı. İşverenin kendisine zorla evrak imzalattığını da anlatan mühendis, İş Mahkemesi'nde kısmen haklı bulundu. İstinaftan da dönmeyen kararda son sözü Yargıtay 9. Hukuk Dairesi söyledi.

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8 yıl boyunca sabah 08.00'den gece 22.00'ye kadar mesai yaptığını söyledi.

8 yıl boyunca sabah 08.00'den gece 22.00'ye kadar mesai yaptığını söyledi.

Davacı mühendis, söz konusu boya fabrikasında tam 8 yıl görev yaptı. Dava dilekçesine göre şubat ile ekim ayları arasında mesai sabah 08.00'de başlıyor, gece 22.00'ye kadar sürüyordu. Ekim ayından sonraki dönemde ise hafta içi 08.00-18.00, cumartesi günleri de 08.00-15.00 saatleri arasında çalışıyordu.

Uzun mesailere rağmen ücret alacaklarının ödenmediğini belirten mühendis, bu nedenle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini savundu. Dilekçede yalnızca ödenmeyen paralar yer almadı: Mühendis, şirket sahibi tarafından darp edilerek kendisine bazı evrakların imzalatıldığını da anlattı.

Davanın dikkat çeken bir diğer yönü, karşı tarafta tek değil üç ayrı şirketin bulunmasıydı. Mühendise göre üç şirketin de gerçek sahibi aynı kişiydi ve firmalar sürekli başka isimler adına tescil ettirilerek muvazaalı, kötü niyetli işlemler yapılıyordu. Bu gerekçeyle kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarından üç şirketin birlikte sorumlu tutulmasını istedi.

Üç şirketin yetkilisi aynı kişi çıktı, Yargıtay yerel mahkemenin kararını onadı.

Üç şirketin yetkilisi aynı kişi çıktı, Yargıtay yerel mahkemenin kararını onadı.

Davalı şirketler iddiaların tamamını reddetti. Dosyayı inceleyen İş Mahkemesi ise şirketlerin yetkilisinin aynı kişi olduğunu tespit etti. Dinlenen tanıkların birbiriyle örtüşen ifadeleri de mühendisin işçilik alacaklarının eksik ödendiğini ortaya koydu. Mahkeme, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti; fazla çalışma yapıldığı, bayram ve genel tatil günlerinde de mesai harcandığı tanık beyanlarıyla ispatlandı ve dava kısmen kabul edildi.

Davalı şirket avukatı karara karşı süresi içinde istinaf yoluna başvurdu, ancak Bölge Adliye Mahkemesi itirazları yerinde bulmadı. Kararda, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dosyada mühendisin işveren tarafından darp edildiğinin sağlık raporuyla sabit olduğu ve işverenin basit yaralama suçundan ceza aldığı da hatırlatıldı.

Dosya temyiz incelemesi için Yargıtay'ın önüne geldiğinde sonuç değişmedi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin değerlendirmesini yerinde bularak İş Mahkemesi kararını onadı. Böylece yıllar önce başlayan hukuk mücadelesi, mühendisin lehine sonuçlanmış oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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