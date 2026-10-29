400 Kilometre Öteye Gönderildi, Maaşı da Düştü: Yargıtay Son Noktayı Koydu

Teknisyen olarak çalışan kişi, önce işyerine 400 kilometre uzaklıktaki bir yere gönderildi. Bir süre sonra bu kez 600 kilometre öteye sevk edildi. Üstelik bu süreçte maaşında da düşüş yaşandı.

Çalışan, bunun üzerine İş Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme çalışanı haklı buldu ve eski görevine iade edilmesine hükmetti. Ancak hikâye burada bitmedi. Göreve döndükten yaklaşık üç ay sonra çalışan bu kez başka bir şehre atandı. İkinci kez mahkemenin kapısını çalan çalışan, bu sefer ihtiyati tedbir talebinde de bulundu.

İşverenin avukatı ise savunmasında, yer değişikliğinin idari bir işlem olduğunu ve bu nedenle iş mahkemesinin değil idare mahkemelerinin yetki alanında kaldığını ileri sürdü.