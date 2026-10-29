400 Kilometre Öteye Gönderildi, Maaşı da Düştü: Yargıtay Son Noktayı Koydu
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İşyeri değiştirilen ve maaşı düşen bir çalışanın davasında Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar çıktı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalışanın açtığı davayı reddeden bölge adliye mahkemesinin kararını bozdu. Daire, bir işveren kararının iptali istenemese bile hukuka aykırı olup olmadığının tespit edilebileceğini belirtti.
Önce 400, sonra 600 kilometre uzağa gönderildi, maaşı da düştü.
Bölge adliye mahkemesi davayı reddetti, Yargıtay bozdu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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