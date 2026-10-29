article/comments
article/share
Haberler
Gündem
400 Kilometre Öteye Gönderildi, Maaşı da Düştü: Yargıtay Son Noktayı Koydu

400 Kilometre Öteye Gönderildi, Maaşı da Düştü: Yargıtay Son Noktayı Koydu

Yargıtay
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
29.10.2026 - 14:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İşyeri değiştirilen ve maaşı düşen bir çalışanın davasında Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar çıktı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalışanın açtığı davayı reddeden bölge adliye mahkemesinin kararını bozdu. Daire, bir işveren kararının iptali istenemese bile hukuka aykırı olup olmadığının tespit edilebileceğini belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önce 400, sonra 600 kilometre uzağa gönderildi, maaşı da düştü.

Önce 400, sonra 600 kilometre uzağa gönderildi, maaşı da düştü.

Teknisyen olarak çalışan kişi, önce işyerine 400 kilometre uzaklıktaki bir yere gönderildi. Bir süre sonra bu kez 600 kilometre öteye sevk edildi. Üstelik bu süreçte maaşında da düşüş yaşandı.

Çalışan, bunun üzerine İş Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme çalışanı haklı buldu ve eski görevine iade edilmesine hükmetti. Ancak hikâye burada bitmedi. Göreve döndükten yaklaşık üç ay sonra çalışan bu kez başka bir şehre atandı. İkinci kez mahkemenin kapısını çalan çalışan, bu sefer ihtiyati tedbir talebinde de bulundu.

İşverenin avukatı ise savunmasında, yer değişikliğinin idari bir işlem olduğunu ve bu nedenle iş mahkemesinin değil idare mahkemelerinin yetki alanında kaldığını ileri sürdü.

Bölge adliye mahkemesi davayı reddetti, Yargıtay bozdu.

Bölge adliye mahkemesi davayı reddetti, Yargıtay bozdu.

Dosya istinafa taşındığında bölge adliye mahkemesi (BAM), ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı. BAM'a göre 4857 sayılı İş Kanunu'nda işverenin işyeri veya görev değişikliği kararının iptali için açılabilecek bir dava yoktu. Bu gerekçeyle çalışanın davası reddedildi.

Karar temyiz edilince dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne ulaştı. Daire, BAM'ın bu yaklaşımını doğru bulmadı. Kararda, hukuki yarar bulunması halinde mahkemenin, yer değişikliğini iptal edemese bile bunun hukuka aykırı olup olmadığını tespit edebileceği vurgulandı. Dolayısıyla davanın bu çerçevede kabul edilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Kararın pratik anlamı şu: İşyeri veya görev değişikliğine itiraz eden çalışanlar için kapı tamamen kapanmış değil. İptal talebi sonuç vermese bile, uygulamanın hukuka uygun olup olmadığı mahkeme önünde tespit ettirilebilecek. Dava, bozma kararının ardından yeniden ele alınacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın