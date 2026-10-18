Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşinden Habersiz Konut Kredisi Çekmek Tek Başına Kusur Sayılmadı

Yargıtay daha önce eşten habersiz kredi çekilmesini boşanma sebebi sayan kararlar vermişti, yeni karar ise borcun nedeninin de belirleyici olduğunu gösteriyor. Avukat Fatih Kramercan, farkı şu örnekle anlattı:

'Yani taraf kumar borcu ödemek için kredi çekmişse boşanmada kusurlu bir davranıştır.'

Kramercan'a göre borç aile ekonomisine katkı amacıyla alınıp yatırıma aktarılmışsa kusur sayılmamalı. Yani eşten habersiz alınan krediyle birlikte borcun amacı ve evlilik içindeki diğer davranışlar birlikte değerlendiriliyor.