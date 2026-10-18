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Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşinden Habersiz Konut Kredisi Çekmek Tek Başına Kusur Sayılmadı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşinden Habersiz Konut Kredisi Çekmek Tek Başına Kusur Sayılmadı

Yargıtay Boşanma
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
18.10.2026 - 18:53
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Antalya'da görülen bir boşanma davası Yargıtay'a taşındı ve konut kredisi üzerinden önemli bir emsal karara dönüştü. Dosyada kadının eşinden habersiz bir kredi çekmesi, erkeğin ise bunu eşine karşı bir kusur olarak öne sürmesi tartışma konusuydu. Yüksek mahkemenin verdiği karar, benzer davalarda kusurun nasıl değerlendirileceğine de ışık tutuyor.

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Kadın eşinden habersiz konut kredisi çekti.

Kadın eşinden habersiz konut kredisi çekti.

Antalya'da görülen boşanma davasında kadın, eşinden habersiz konut kredisi çekti. Kadın eşini çocuklarla ilgilenmemekle suçlarken erkek, eşinin kendisinden habersiz kredi çektiğini öne sürdü. Kramercan Hukuk Bürosu'nun yayımladığı karar özetine göre ilk derece mahkemesi erkeği tam kusurlu bulmuş, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ise tarafları eşit kusurlu kabul etmişti.

Yargıtay kararı bozdu.

Yargıtay kararı bozdu.

Dosya temyiz üzerine Yargıtay'a taşındı ve Yargıtay, ev almak amacıyla kredi çekilmesinin tek başına kusurlu davranış sayılamayacağını belirterek kararı bozdu. Karar özetine göre Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının birikimlerini yatırması ve borçlanmasının kadının kusuru sayılmasını hatalı buldu, çocukların tanık beyanlarıyla ispatlanan erkeğin evi ve çocuklarıyla ilgilenmemesi olgusunun kusurlar arasından çıkarılmasını da yanlış değerlendirdi. Böylece erkeğin ağır, kadının az kusurlu olduğu sonucuna varıldı ve kadının reddedilen maddi ve manevi tazminat talepleri yönünden de bozma yapıldı.

Borcun amacı belirleyici oldu.

Borcun amacı belirleyici oldu.

Yargıtay daha önce eşten habersiz kredi çekilmesini boşanma sebebi sayan kararlar vermişti, yeni karar ise borcun nedeninin de belirleyici olduğunu gösteriyor. Avukat Fatih Kramercan, farkı şu örnekle anlattı:

'Yani taraf kumar borcu ödemek için kredi çekmişse boşanmada kusurlu bir davranıştır.'

Kramercan'a göre borç aile ekonomisine katkı amacıyla alınıp yatırıma aktarılmışsa kusur sayılmamalı. Yani eşten habersiz alınan krediyle birlikte borcun amacı ve evlilik içindeki diğer davranışlar birlikte değerlendiriliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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