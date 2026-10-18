Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşinden Habersiz Konut Kredisi Çekmek Tek Başına Kusur Sayılmadı
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Antalya'da görülen bir boşanma davası Yargıtay'a taşındı ve konut kredisi üzerinden önemli bir emsal karara dönüştü. Dosyada kadının eşinden habersiz bir kredi çekmesi, erkeğin ise bunu eşine karşı bir kusur olarak öne sürmesi tartışma konusuydu. Yüksek mahkemenin verdiği karar, benzer davalarda kusurun nasıl değerlendirileceğine de ışık tutuyor.
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Kadın eşinden habersiz konut kredisi çekti.
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Yargıtay kararı bozdu.
Borcun amacı belirleyici oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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