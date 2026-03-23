"Kılıç Çatma" Davasında İhraç Edilen Teğmenlerin Bir Komutanı Daha Açtığı Davayı Kazandı
2024 yılında Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde “Subaylık Yemini” edildiği sırada kılıçlarını çatan ve “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” diyen 5 teğmen ve sıralı amirleri TSK’dan ihraç edilmişti.
Gazeteci Ersin Eroğlu’nun haberine göre, teğmenlerin komutanlarından Albay Alper Topsakal’dan sonra Binbaşı Murat Ertürk de TSK’ya açtığı geri dönüş davasını kazandı. Yarbay Halit Türkoğlu’nun davasında ise kararın tebliği bekleniyor. Öte yandan ihraç edilen teğmenlerden Ebru Eroğlu’nun geri dönüş davası reddedildi. Eroğlu, kararı istinafa götürebilecek.
30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu’nda gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı mezuniyet töreninde yaşananlar çok konuşulmuştu.
Teğmenlere geri dönüş yolu yok.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
