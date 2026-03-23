"Kılıç Çatma" Davasında İhraç Edilen Teğmenlerin Bir Komutanı Daha Açtığı Davayı Kazandı

"Kılıç Çatma" Davasında İhraç Edilen Teğmenlerin Bir Komutanı Daha Açtığı Davayı Kazandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.03.2026 - 13:10

2024 yılında Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde “Subaylık Yemini” edildiği sırada kılıçlarını çatan ve “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” diyen 5 teğmen ve sıralı amirleri TSK’dan ihraç edilmişti.

Gazeteci Ersin Eroğlu’nun haberine göre, teğmenlerin komutanlarından Albay Alper Topsakal’dan sonra Binbaşı Murat Ertürk de TSK’ya açtığı geri dönüş davasını kazandı. Yarbay Halit Türkoğlu’nun davasında ise kararın tebliği bekleniyor. Öte yandan ihraç edilen teğmenlerden Ebru Eroğlu’nun geri dönüş davası reddedildi. Eroğlu, kararı istinafa götürebilecek.

30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu’nda gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı mezuniyet töreninde yaşananlar çok konuşulmuştu.

30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu’nda gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı mezuniyet töreninde yaşananlar çok konuşulmuştu.

Okuldan mezun olan teğmenler, kılıçlarını havaya kaldırarak “Subaylık Yemini”ni okumuş ve yemini “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” diyerek tamamlamıştı.

Teğmenlerin görüntüleri sonrasında teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç ile birlikte sıralı amirleri TSK’dan “disiplinsizlik” soruşturması kapsamında ihraç edilmişti.

Ersin Eroğlu’nun X’teki paylaşımına göre, Ankara 14. İdare Mahkemesi teğmenlerin komutanlarından biri olan Binbaşı Murat Ertürk’ün göreve iadesine oy birliği ile karar verdi.

Teğmenlerin ihraç edilen komutanlarından Albay Alper Topsakal da TSK’ya geri dönüş davasını kazanmış ve üniformasına kavuşmuştu.

Yarbay Halit Türkoğlu’nun davasında ise kararın tebliği bekleniyor.

Teğmenlere geri dönüş yolu yok.

Teğmenlere geri dönüş yolu yok.

Ankara 4. İdare Mahkemesi ise TSK’dan ihraç edilen ve geri dönüş davası açan Teğmen Ebru Eroğlu’nun geri dönüş yolunu kapatmıştı. Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak and okuyan ve TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun açtığı davanın ret gerekçesinde, eylemin önceden planlandığı, açık emre rağmen gerçekleştirildiği ve TSK’nın itibarını zedelediği belirtilerek, söz konusu eylemin TSK’nın itibarına zarar verdiği, toplumda ayrışmaya yol açtığı ve “TSK’nın Atatürk’e bağlılığının hiç hak etmeyecek şekilde sorgulanmasına neden olduğu” değerlendirmesine yer verildi.

Ebru Eroğlu, kararı istinafa taşıyabilecek.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
