Eczacıbaşı, Selpak ve Solo Gibi Markalarını Dünya Devine Sattı: İşte Alınacak Ücret!
Eczacıbaşı Topluluğu’nun içinde bulunan ve bünyesinde Selpak, Solo gibi tanınan markaların bulunduğu Sanipak’ın, sektörde dünyanın önde gelen şirketlerinden Arch Peninsula Sdn Bhd’ye satışı için sözleşme imzalandı. 600 milyon dolarlık (yaklaşık 26,6 milyar lira) satış, Rekabet Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin en bilinen markalarından olan ve hemen hemen her markette bulunan Selpak ve Solo gibi markalar satılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1969 yılında faaliyete başlamıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın