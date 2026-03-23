Eczacıbaşı, Selpak ve Solo Gibi Markalarını Dünya Devine Sattı: İşte Alınacak Ücret!

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.03.2026 - 10:53

Eczacıbaşı Topluluğu’nun içinde bulunan ve bünyesinde Selpak, Solo gibi tanınan markaların bulunduğu Sanipak’ın, sektörde dünyanın önde gelen şirketlerinden Arch Peninsula Sdn Bhd’ye satışı için sözleşme imzalandı. 600 milyon dolarlık (yaklaşık 26,6 milyar lira) satış, Rekabet Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girecek.

Türkiye’nin en bilinen markalarından olan ve hemen hemen her markette bulunan Selpak ve Solo gibi markalar satılıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu, Türkiye’de temizlik kâğıtları sektörünün önde gelen şirketlerinden Sanipak’ın, bu alanda dünyanın önde gelen şirketlerinden birinin iştiraki olan Arch Peninsula Sdn Bhd’ye (AP) devri için anlaşmaya vardı.

600 milyon dolar bedelle imzalanan anlaşma, Rekabet Kurulu başta olmak üzere ilgili ülkelerdeki düzenleyici kurumların onayı sonrasında tamamlanacak.

1969 yılında faaliyete başlamıştı.

İmzalanan sözleşmeye ilişkin konuşan Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Burak Sevilengül, 'İpek Kâğıt ismiyle 1969’da faaliyete başladığımız kişisel hijyen ürünleri alanında, Türkiye’nin en sevilen, öncü markalarını oluşturduk. Ülkemizin hijyen ve kişisel temizlik alışkanlıklarını dönüştürdük. Bugün geldiğimiz noktada, Sanipak’ın küresel ölçekte büyüme potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilecek güçlü bir uluslararası oyuncuyla yeni bir döneme adım attığına inanıyoruz. Bu adım, Türkiye’den doğan Sanipak markalarının dünya pazarlarına daha da güçlü açılmasını ve milyonlarca yeni haneye ulaşmasını sağlayacak. Aktif portföy yönetimi yaklaşımımızın bir sonucu olan bu anlaşma, topluluğumuz için yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi için de önemli bir itici güç olacak.' dedi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
