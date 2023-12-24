Yargı Dizisinin Sevilen İkilisi Ceylin ve Ilgaz'ın Kavga Sonrası Sevişme Sahnesi Ortalığı Yaktı Geçti!

Üçüncü sezonuyla fırtına gibi esen Yargı'nın her bölümü birbirinden olaylı geçiyor. Ancak bu kez olaylar bambaşka yönde seyretti! Tartışan Ceylin ve Ilgaz'ın küs uyumamak adına sevişmesi izleyenlerin ağzını açık bıraktı.