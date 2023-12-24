Yargı Dizisinin Sevilen İkilisi Ceylin ve Ilgaz'ın Kavga Sonrası Sevişme Sahnesi Ortalığı Yaktı Geçti!
Yargı Dizisinin Sevilen İkilisi Ceylin ve Ilgaz'ın Kavga Sonrası Sevişme Sahnesi Ortalığı Yaktı Geçti!
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Yargı yine dolu dizgin bir bölümle izleyici karşısındaydı.
Ceylin ve Ilgaz'ın ilişkisinde en başından beri var olan sorunlardan biri yine patlak verdi ve ikili tartıştı.
Ancak zaten bu konuda uzmanlaştıkları için tartışmayı uzatmama konusunda çeşitli yetenekler geliştirdiklerini zaten biliyorduk.
Ama böylesini beklemiyorduk!
Ilgaz Savcı'mız Ceylin'e "Böyle uyumak istemiyorum" dedi ve olay tatlıya bağlandı. (AMA NE BAĞLANMAK!)
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Biz daha fazla lafı uzatmadan sahneyi ve yorumları şöyle bırakalım:
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IlCey uyumu bir başka gerçekten. Ne dersiniz?
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