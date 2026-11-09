Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki Patlamada Can Kaybının 16'ya Yükseldiğini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır olmak üzere 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Erdoğan, patlamanın ardından başlatılan soruşturmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Milletçe yüreğimizi yakan bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu, kimlerin sorumluluğu olduğu ortaya çıkarılacaktır'