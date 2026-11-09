Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki Patlamada Can Kaybının 16'ya Yükseldiğini Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yaklaşık 2 saat süren toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.
Can kaybı ve ağır yaralıların olduğu patlamayla ilgili son durumu Erdoğan açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın