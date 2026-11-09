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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki Patlamada Can Kaybının 16'ya Yükseldiğini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki Patlamada Can Kaybının 16'ya Yükseldiğini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.11.2026 - 19:13
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yaklaşık 2 saat süren toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.

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Can kaybı ve ağır yaralıların olduğu patlamayla ilgili son durumu Erdoğan açıkladı.

Can kaybı ve ağır yaralıların olduğu patlamayla ilgili son durumu Erdoğan açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır olmak üzere 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Erdoğan, patlamanın ardından başlatılan soruşturmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Milletçe yüreğimizi yakan bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu, kimlerin sorumluluğu olduğu ortaya çıkarılacaktır'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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