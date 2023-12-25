Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısı "Muhafazakar Kadınların İdolu Oldu" Diyerek Nursema Karakterini Övdü

Kızılcık Şerbeti yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana ekranları kelimenin tam anlamıyla kasıp kavuruyor. Geniş bir izleyici kitlesi elde eden yapımın senaristi Faruk Turgut dizinin öne çıkan karakterlerinden 'Nursema' hakkında açıklamalarda bulundu.