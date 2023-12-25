Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısı "Muhafazakar Kadınların İdolu Oldu" Diyerek Nursema Karakterini Övdü
Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısı "Muhafazakar Kadınların İdolu Oldu" Diyerek Nursema Karakterini Övdü
Kızılcık Şerbeti yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana ekranları kelimenin tam anlamıyla kasıp kavuruyor. Geniş bir izleyici kitlesi elde eden yapımın senaristi Faruk Turgut dizinin öne çıkan karakterlerinden 'Nursema' hakkında açıklamalarda bulundu.
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28 Ekim 2022 tarihinde Show Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kızılcık Şerbeti son dönemlerin en dikkat çeken yapımlarından biri oldu.
i Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Doğukan Güngör gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı yapım her yeni bölümüyle bir kez daha gündem oluyor.
Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleminden çıkan Kızılcık Şerbeti'nin öne çıkan karakterlerinden biri hiç şüphesiz Ceren Karakoç'un hayat verdiği "Nursema" karakteri...
Kendisine yapılan haksızlıklara, gördüğü şiddete ve psikolojik baskıya sessiz kalmak yerine dimdik durarak mücadele eden Nursema karakteri milyonlarca kadının gönlünü fethetti.
Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Faruk Turgut yaptığı açıklamalarda Ceren Karakoç'un canladırdığı "Nursema" hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
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Turgut açıklamalarında ''Bu ülkedeki kadınların yarısı türban takıyorsa bu insanlara saygılı olup onların da ekranda gösterilmesi önemli." ifadelerini kullandı.
"Muhafazakar dünyadaki güçlü kadın figürü çok önemli. Biz Nursema karakteriyle bunu başardık, dikkat çektik."
"Türbanlı bir kızın da güçlü bir karaktere dönüşebileceğini, ailesinin yasaklarına ve sosyolojik baskılarına karşı kendi tavrını ortaya koyup mücadele etmesi ciddi ilgi gördü."
Turgut sözlerini son olarak da "Nursema, muhafazakar kadınların idolü haline geldi." diyerek tamamladı.
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