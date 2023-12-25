Yargı'nın Yeni Favori Karakteri Tuğçe'yi Canlandıran Merve Ateş'in Sihirli Annem'deki Halleri Gündem Oldu
Yargı'nın Yeni Favori Karakteri Tuğçe'yi Canlandıran Merve Ateş'in Sihirli Annem'deki Halleri Gündem Oldu
Ekranların en çok izlenen dizilerinden Yargı'nın son zamanlarda yeni bir favori çifti var. Tuğçe ve Efe arasındaki aşk giderek alevlenirken, Tuğçe karakterini canlandıran Merve Ateş'in daha önce de çok sevilen bir dizide oynadığı ortaya çıktı.
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Pazar akşamlarının en çok izlenen dizisi Yargı, her yeni bölümüyle temposunu yükseltmeyi başarıyor.
Son birkaç haftadır da dizinin genç karakterleri Tuğçe ve Efe arasında herkesin içine işleyen bir aşk başladı.
İzleyicinin beğenisini kazanan ikili her bölüm konuşulmayı başarırken, Tuğçe karakterini canlandıran Merve Ateş ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.
Meğer bu onu ekranlarda izlediğimiz ilk popüler dizi değilmiş!
Sihirli Annem'de küçük Eda periyi canlandıran Merve Ateş'in ta kendisiymiş.
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Bıcır bıcır halleriyle izleyicinin beğenisini çok kısa sürede kazanmıştı.
Şu tatlılığa bir bakar mısınız?
Bu bilgiyi öğrenen sosyal medya kullanıcıları da duruma çok şaşırdı haliyle.
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Siz onu nereden hatırlıyorsunuz?
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