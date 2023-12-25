Yargı'nın Yeni Favori Karakteri Tuğçe'yi Canlandıran Merve Ateş'in Sihirli Annem'deki Halleri Gündem Oldu

Ekranların en çok izlenen dizilerinden Yargı'nın son zamanlarda yeni bir favori çifti var. Tuğçe ve Efe arasındaki aşk giderek alevlenirken, Tuğçe karakterini canlandıran Merve Ateş'in daha önce de çok sevilen bir dizide oynadığı ortaya çıktı.