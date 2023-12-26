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Bali'ye Uçan Çakal'dan Müge Anlı İzleyen Danla Bilic'e 26 Aralık'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Bali'ye Uçan Çakal'dan Müge Anlı İzleyen Danla Bilic'e 26 Aralık'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
27.12.2023 - 00:17

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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1. Çakal'la ayrıldığı iddia edilen Danla Bilic "me time" yaptı, Müge Anlı izledi.

1. Çakal'la ayrıldığı iddia edilen Danla Bilic "me time" yaptı, Müge Anlı izledi.

2. Kumraldan kızıla hızlı bir geçiş yapan Hande Erçel, değişim sürecini paylaştı.

3. Berfu Yenenler, yeni konuğunun yakın dostu İbrahim Büyükak olduğunu duyurdu.

3. Berfu Yenenler, yeni konuğunun yakın dostu İbrahim Büyükak olduğunu duyurdu.

4. Çakal, Bali'ye uçtu.

4. Çakal, Bali'ye uçtu.

5. Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra kızları Saadet Selenay'ın doğum gününden kareler paylaştı.

5. Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra kızları Saadet Selenay'ın doğum gününden kareler paylaştı.
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6. Adım Farah setinden Engin Akyürek ve Demet Özdemir pozu geldi.

6. Adım Farah setinden Engin Akyürek ve Demet Özdemir pozu geldi.

7. Miami'de gecelere akan Şeyma Subaşı'nın keyfi her zamanki gibi yerindeydi.

7. Miami'de gecelere akan Şeyma Subaşı'nın keyfi her zamanki gibi yerindeydi.

8. Mine Tugay, sporunu ihmal etmedi.

8. Mine Tugay, sporunu ihmal etmedi.

9. Merve Boluğur annesiyle gezdi, tozdu.

9. Merve Boluğur annesiyle gezdi, tozdu.

10.

10.
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11. Zeynep Bastık da spordaydı.

11. Zeynep Bastık da spordaydı.

12. İsviçre'de fink atan Fahriye Evcen gülücükler saçtı.

12. İsviçre'de fink atan Fahriye Evcen gülücükler saçtı.
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