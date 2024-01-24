Aile Dizisindeki Şarkı Performansıyla Ortalığı Sallayan Serenay Sarıkaya'ya Bir Övgü de Ebru Gündeş'ten Geldi!
Aile Dizisindeki Şarkı Performansıyla Ortalığı Sallayan Serenay Sarıkaya'ya Bir Övgü de Ebru Gündeş'ten Geldi!
Aile Dizisi'nde sergilediği şarkı performansıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, takdir toplamaya devam ediyor. Başarılı oyuncunun bu muhteşem performansı, izleyicileri olduğu kadar ünlü sanatçıları da etkilemeyi başardı. Bu isimlerden biri de Ebru Gündeş oldu.
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde olduğu Aile dizisini bildiğinizi düşünüyoruz.
Aile'de Aslan ve Devin karakterleri ile bir araya gelen ünlü ikili, izleyicilere hem toksik ilişkiyi hem problemli aile ilişkilerini iliklerine kadar yaşatıyorlar.
Hem hikayesi hem oyuncuları ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi ne yazık ki 30. bölümüyle ekranlara veda edecek.
Aile'nin 29. bölümü dün akşam yayınlandı biliyorsunuz. Bölüme damga vuran olaylardan bir tanesi de Yağmur ve Bedri'nin düğünüydü şüphesiz.
Bir de Devin'in söylediği şarkı tabii ki...
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Daha önce Orhan Gencebay ve Ebru Gündeş gibi usta seslerden dinlediğimiz "Benim Dünyam" şarkısını seslendiren Serenay Sarıkaya'nın marifetleri övgülere doymak bilmedi.
Sarıkaya'nın sesiyle büyülediği kişilerden bir tanesi de Ebru Gündeş oldu. Ünlü şarkıcı Gündeş'ten Serenay Sarıkaya'ya övgü dolu sözler geldi.
Gündeş, Sarıkaya'nın performansı için "Ben büyük bir keyifle dinledim" açıklamasını yaptı.
Siz Serenay Sarıkaya'nın performansını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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Daha önce Orhan Gencebay'dan dinlediniz çünkü bu muhteşem şarkı Orhan Gencebay bestesi zaten