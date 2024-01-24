Aile Dizisindeki Şarkı Performansıyla Ortalığı Sallayan Serenay Sarıkaya'ya Bir Övgü de Ebru Gündeş'ten Geldi!

Aile Dizisi'nde sergilediği şarkı performansıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, takdir toplamaya devam ediyor. Başarılı oyuncunun bu muhteşem performansı, izleyicileri olduğu kadar ünlü sanatçıları da etkilemeyi başardı. Bu isimlerden biri de Ebru Gündeş oldu.

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