Aile Dizisinde Söylediği Şarkıyla Ağızları Açık Bırakan Serenay Sarıkaya'ya Hayranlık Dolu Yorumlar Yağdı!

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde oynadığı Aile dizisi, 29. bölümüyle ekranlara geldi. Bir bölüm sonra final yapacağı için hayranlarının büsbütün üzgün olduğu dizide Serenay Sarıkaya, canlandırdığı Devin karakteriyle yine herkesi büyüledi. Ancak bu kez hayran bıraktığı şey yalnızca oyunculuğu değildi. Söylediği şarkıyla sesine de bir kez daha hayran kaldık!