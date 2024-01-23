Aile Dizisinde Söylediği Şarkıyla Ağızları Açık Bırakan Serenay Sarıkaya'ya Hayranlık Dolu Yorumlar Yağdı!
Aile Dizisinde Söylediği Şarkıyla Ağızları Açık Bırakan Serenay Sarıkaya'ya Hayranlık Dolu Yorumlar Yağdı!
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde oynadığı Aile dizisi, 29. bölümüyle ekranlara geldi. Bir bölüm sonra final yapacağı için hayranlarının büsbütün üzgün olduğu dizide Serenay Sarıkaya, canlandırdığı Devin karakteriyle yine herkesi büyüledi. Ancak bu kez hayran bıraktığı şey yalnızca oyunculuğu değildi. Söylediği şarkıyla sesine de bir kez daha hayran kaldık!
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Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u bir arada izleyerek gözlerimizin şenlendiği Aile dizisi ne yazık ki final yapıyor.
30. bölümde final yapacağı açıklanan dizi bu haberiyle izleyiciyi yasa boğsa da, son haftalarda vites artırıp daha çok izlenmeye başladı.
Finale bir kala yayınlanan bölümde, Devin'in kız kardeşi Yağmur'un düğünü oldu.
Düğünde Orhan Gencebay ve Ebru Gündeş gibi usta seslerden dinlediğimiz "Benim Dünyam" şarkısını seslendiren Serenay Sarıkaya, yeteneğiyle bir kez daha ağızları açık bıraktı.
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Siz sesini ve performansını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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