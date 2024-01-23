Konseyde Azarlanan Turabi Uslanmıyor: Eleme Adayı Olarak Şiirle Birlikte Acun Ilıcalı'nın Adını Yazdı!

Survivor All Star'da Turabi dur durak bilmiyor. Neredeyse her bölüm bir olayın içinde bulduğumuz Turabi, bir önceki bölümde konseydeki davranışları sebebiyle Acun Ilıcalı'dan azar işitmişti. Üstünden bir gün geçmeden eleme adayı yazmak üzere gittiği konseyde Acun Ilıcalı'nın adını yazdı!