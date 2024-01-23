Konseyde Azarlanan Turabi Uslanmıyor: Eleme Adayı Olarak Şiirle Birlikte Acun Ilıcalı'nın Adını Yazdı!
Konseyde Azarlanan Turabi Uslanmıyor: Eleme Adayı Olarak Şiirle Birlikte Acun Ilıcalı'nın Adını Yazdı!
Survivor All Star'da Turabi dur durak bilmiyor. Neredeyse her bölüm bir olayın içinde bulduğumuz Turabi, bir önceki bölümde konseydeki davranışları sebebiyle Acun Ilıcalı'dan azar işitmişti. Üstünden bir gün geçmeden eleme adayı yazmak üzere gittiği konseyde Acun Ilıcalı'nın adını yazdı!
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Survivor'ın en çok konuşan ve konuşulan yarışmacısı Turabi, bir şekilde sık sık gündem olmayı başarıyor.
Ya birilerine laf atıyor, ya kendince eğitim veriyor ya da zaten doğrudan bir tartışmanın ana unsuru haline geliyor.
Ancak bu kez sert kayaya çarpmış, Acun Ilıcalı'dan resmen azar işitmişti.
Ancak bir türlü uslanmayan Turabi, kendince bir şiirle birlikte konseyde eleme adayı olarak Acun Ilıcalı'nın ismini yazdı.
"Çok azarlıyorsun, moralim bozuluyor. Sanki buranın sahibi gibi konuşuyorsun." diyen Turabi, "Böyle giderse küseceğim." diye de ekliyor.
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Turabi'ye destek verenler kadar Acun Ilıcalı'nın gereğini yapmasını isteyenler de oldu.
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