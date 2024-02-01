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Gençlik İksiri İçti Dediğimiz Popun Kraliçesi Ajda Pekkan'dan Kötü Haber Geldi

Gençlik İksiri İçti Dediğimiz Popun Kraliçesi Ajda Pekkan'dan Kötü Haber Geldi

Ajda Pekkan
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 23:27

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisiyle gündeme gelen Ajda Pekkan'dan bu sefer kötü haber geldi. 

Detaylara gelin birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.snobmagazin.com/ajda-pekk...
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1970'li yıllardan beri 'Süperstar' ismi ile anılan Ajda Pekkan'ı tanıdığınızı düşünüyoruz. Kendisi yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisi ile sık sık gündeme gelen isimlerden biri.

1970'li yıllardan beri 'Süperstar' ismi ile anılan Ajda Pekkan'ı tanıdığınızı düşünüyoruz. Kendisi yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisi ile sık sık gündeme gelen isimlerden biri.

Artık efsaneleşmiş şarkıları ve hala kalitesinden hiçbir şey kaybetmeyen konserleri ile bilinen Ajda Pekkan, bazen açıklamaları bazen görünümü bazen de enerjik halleriyle magazin gündeminde sık sık konuşuluyor.

Artık efsaneleşmiş şarkıları ve hala kalitesinden hiçbir şey kaybetmeyen konserleri ile bilinen Ajda Pekkan, bazen açıklamaları bazen görünümü bazen de enerjik halleriyle magazin gündeminde sık sık konuşuluyor.

Kendisine nazar mı değdi bilmiyoruz ama ünlü sanatçı geçtiğimiz yaz ayından bu yana omuz ağrısı çekiyordu. Yoğun konser programının ardından sağlığına yönelen Pekkan'dan bu sefer üzücü haber geldi.

Kendisine nazar mı değdi bilmiyoruz ama ünlü sanatçı geçtiğimiz yaz ayından bu yana omuz ağrısı çekiyordu. Yoğun konser programının ardından sağlığına yönelen Pekkan'dan bu sefer üzücü haber geldi.

Snob Magazin'in haberine göre Ajda Pekkan, 3 gün önce Amerikan Hastanesi'nde sağ omuzundan ameliyat oldu.

Snob Magazin'in haberine göre Ajda Pekkan, 3 gün önce Amerikan Hastanesi'nde sağ omuzundan ameliyat oldu.

Ameliyatın ardından taburcu olarak evinde dinlenmeye çekilen ünlü sanatçı 3 hafta boyunca da fizik tedavi görecek.

Ameliyatın ardından taburcu olarak evinde dinlenmeye çekilen ünlü sanatçı 3 hafta boyunca da fizik tedavi görecek.
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Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Magazinsortie.com'un Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert ile gerçekleştirdiği röportajda, yaşadığı sağlık sorunlarından ve geçirdiği operasyonlardan bahsetmişti.

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Magazinsortie.com'un Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert ile gerçekleştirdiği röportajda, yaşadığı sağlık sorunlarından ve geçirdiği operasyonlardan bahsetmişti.

Sanatçı, kalçasını kırdıktan sonra omzunda kas yırtılması yaşadığını ve bu durumun ağrılarına neden olduğunu belirtti.

Sanatçı, kalçasını kırdıktan sonra omzunda kas yırtılması yaşadığını ve bu durumun ağrılarına neden olduğunu belirtti.

Daha önce de aynı omuzdan tendon ameliyatı geçirdiğini de ekleyen Pekkan, "Ağrılarım artınca, doktorum Ramazan öncesi kış döneminde bu operasyonu gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.

Daha önce de aynı omuzdan tendon ameliyatı geçirdiğini de ekleyen Pekkan, "Ağrılarım artınca, doktorum Ramazan öncesi kış döneminde bu operasyonu gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.

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