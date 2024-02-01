Gençlik İksiri İçti Dediğimiz Popun Kraliçesi Ajda Pekkan'dan Kötü Haber Geldi
Gençlik İksiri İçti Dediğimiz Popun Kraliçesi Ajda Pekkan'dan Kötü Haber Geldi
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/ajda-pekk...
Yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisiyle gündeme gelen Ajda Pekkan'dan bu sefer kötü haber geldi.
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1970'li yıllardan beri 'Süperstar' ismi ile anılan Ajda Pekkan'ı tanıdığınızı düşünüyoruz. Kendisi yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisi ile sık sık gündeme gelen isimlerden biri.
Artık efsaneleşmiş şarkıları ve hala kalitesinden hiçbir şey kaybetmeyen konserleri ile bilinen Ajda Pekkan, bazen açıklamaları bazen görünümü bazen de enerjik halleriyle magazin gündeminde sık sık konuşuluyor.
Kendisine nazar mı değdi bilmiyoruz ama ünlü sanatçı geçtiğimiz yaz ayından bu yana omuz ağrısı çekiyordu. Yoğun konser programının ardından sağlığına yönelen Pekkan'dan bu sefer üzücü haber geldi.
Snob Magazin'in haberine göre Ajda Pekkan, 3 gün önce Amerikan Hastanesi'nde sağ omuzundan ameliyat oldu.
Ameliyatın ardından taburcu olarak evinde dinlenmeye çekilen ünlü sanatçı 3 hafta boyunca da fizik tedavi görecek.
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Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Magazinsortie.com'un Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert ile gerçekleştirdiği röportajda, yaşadığı sağlık sorunlarından ve geçirdiği operasyonlardan bahsetmişti.
Sanatçı, kalçasını kırdıktan sonra omzunda kas yırtılması yaşadığını ve bu durumun ağrılarına neden olduğunu belirtti.
Daha önce de aynı omuzdan tendon ameliyatı geçirdiğini de ekleyen Pekkan, "Ağrılarım artınca, doktorum Ramazan öncesi kış döneminde bu operasyonu gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.
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