İkiz Bebeklerine Kavuşan İdo Tatlıses'ten Babası İbrahim Tatlıses'e Duygu Dolu Paylaşım: Baba Olmak...

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, ikiz çocuklarını kucağına aldı. Baba olduğundan beri duygusal paylaşımlar gördüğümüz İdo Tatlıses, son olarak babası İbrahim tatlıses'den de bahsederek bir babalık paylaşımı yaptı.