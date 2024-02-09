İkiz Bebeklerine Kavuşan İdo Tatlıses'ten Babası İbrahim Tatlıses'e Duygu Dolu Paylaşım: Baba Olmak...
İkiz Bebeklerine Kavuşan İdo Tatlıses'ten Babası İbrahim Tatlıses'e Duygu Dolu Paylaşım: Baba Olmak...
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, ikiz çocuklarını kucağına aldı. Baba olduğundan beri duygusal paylaşımlar gördüğümüz İdo Tatlıses, son olarak babası İbrahim tatlıses'den de bahsederek bir babalık paylaşımı yaptı.
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2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, bebek müjdesiyle herkesi sevindirmişlerdi.
İkiz olacaklarını öğrendiğimiz bebeklere, çiftimizin babalarının ismini vereceğini de öğrenmiştik.
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 22 Ocak'ta ikiz bebekleri Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i kucaklarına aldı.
İlk olarak eşi Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü kutlayan İdo Tatlıses'ten uzun bir süredir paylaşım gelmemişti.
İdo Tatlıses, geçtiğimiz saatlerde birbirinden tatlı bu fotoğrafları paylaşarak oldukça duygusal bir açıklamaya da imza attı.
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"22.01.2024, sadece sizin doğum gününüz değil, bende bugün sizinle yeniden doğdum."
"Sizi elime aldığım an ise büyüdüm.Büyümekmiş baba olmak ben şimdi anladım. Ben şimdi seni daha iyi anladım BABAM.
İdo Tatlıses'in paylaştığı bu duygusal fotoğraflara, eşinden de yorum gecikmedi;
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