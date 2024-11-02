Hayat Seni Hangi Sınavla Zorluyor?
Hayat Seni Hangi Sınavla Zorluyor?
Herkesin hayatında karşılaştığı kendine özgü sınavlar, mücadeleler ve dersler vardır. Kimimiz sabırla sınanır, kimimiz güven duygusuyla, kimimiz ise cesaretle... Senin hayat sınavın ne olabilir?
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1. Zor bir durumla karşılaştığında nasıl bir yaklaşım sergilersin?
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2. Başarısızlık seni nasıl etkiler?
3. Hayatta en çok hangi konuda zorlanıyorsun?
4. Karşılaştığın engeller seni genelde nasıl etkiler?
5. İnsanların sana güvendiğini hissettiğinde nasıl hissedersin?
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6. Kendine karşı en büyük eleştirin nedir?
7. Başarı senin için ne ifade ediyor?
8. Kendine güven konusunda ne düşünüyorsun?
9. Hayatında en zor öğrendiğin ders ne oldu?
10. Sevdiklerinle sorun yaşadığında nasıl bir tavır alırsın?
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Sabır sınavı!
Güven sınavı
Cesaret sınavı!
Kabullenme sınavı
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