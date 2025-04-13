Mesajlaşma Stiline Göre Sen Hangi Kuşaktansın?

Teknoloji her geçen gün değişiyor ve iletişim tarzlarımız da bu değişime ayak uyduruyor. Mesajlaşma şeklin, noktalama kullanman, emojilere yaklaşımın ve kısaltmalarla aran nasıl? Tüm bunlar aslında senin hangi kuşağa ait olduğunu ele veriyor! Birkaç basit soru ile mesajlaşma tarzına bakarak hangi nesilden olduğunu öğrenmeye hazır mısın?