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Mesajlaşma Stiline Göre Sen Hangi Kuşaktansın?

Mesajlaşma Stiline Göre Sen Hangi Kuşaktansın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
13.04.2025 - 12:01

Teknoloji her geçen gün değişiyor ve iletişim tarzlarımız da bu değişime ayak uyduruyor. Mesajlaşma şeklin, noktalama kullanman, emojilere yaklaşımın ve kısaltmalarla aran nasıl? Tüm bunlar aslında senin hangi kuşağa ait olduğunu ele veriyor! Birkaç basit soru ile mesajlaşma tarzına bakarak hangi nesilden olduğunu öğrenmeye hazır mısın?

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1. Mesajlarında noktalama işaretlerini nasıl kullanırsın?

1. Mesajlarında noktalama işaretlerini nasıl kullanırsın?

2. Birine “tamam” yazarken hangi versiyonu tercih edersin?

3. Telefonundaki emojilerle aran nasıl?

4. Mesajlarında sesli harfleri eksiltir misin? (Örn: Selam yerine Slm)

5. Biri sana mesaj atınca ne kadar sürede cevap verirsin?

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6. Grup sohbetlerinde nasıl bir rolün var?

6. Grup sohbetlerinde nasıl bir rolün var?

7. Mesajlarının uzunluğu genellikle nasıldır?

8. “Gülme” ifadesini nasıl yazarsın?

9. Sesli mesajlarla aran nasıl?

10. Mesajlaşırken büyük harf kullanır mısın?

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Baby Boomer

Sen mesajlarını hala mektup yazıyormuş gibi titizlikle yazanlardansın! Noktalama işaretlerine ve tam cümlelere büyük önem veriyorsun. Kısaltmalardan ve gereksiz emojilerden hoşlanmıyorsun. Mesajlarını olabildiğince resmi tutuyorsun ve belki de SMS kullanmayı hâlâ tercih ediyorsun. Teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyorsun ama eski alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmiyorsun. Gençlerle mesajlaşırken bazen “Çok mu resmi oldum?” diye düşünebilirsin. Ama merak etme, senin gibi düşünen pek çok kişi var!

X Kuşağı

Senin için mesajlaşma bir iletişim aracı ama telefonla konuşmak hala daha önemli! Noktalama işaretlerini gerektiği gibi kullanıyorsun ama bazen mesajlarını kısa ve öz tutmayı tercih ediyorsun. Emojiler konusunda biraz mesafelisin ama gerektiğinde kullanıyorsun. Sosyal medya ve grup sohbetleriyle aran iyi olsa da, çok fazla yazışmaktansa telefonla konuşmayı daha samimi buluyorsun. Teknolojiyle aranı iyi tutmaya çalışıyorsun ama eski alışkanlıklarını tamamen bırakmış sayılmazsın.

Y Kuşağı

Senin için mesajlaşma günlük hayatın bir parçası! Emojileri sıkça kullanıyorsun, kısaltmalar ve GIF’ler hayatının vazgeçilmezi. Noktalama işaretlerini kullanıyorsun ama bazen mesajlarında serbest bir tarz benimsiyorsun. Grup sohbetlerinde oldukça aktifsin ve memleri paylaşmayı seviyorsun. Instagram DM, WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalar senin favorin. Birine nokta koyarak mesaj attığında bunun biraz ciddi bir hava yarattığını düşünüyorsun. Hızlı cevaplar ve mizahi içerikler tam sana göre!

Z Kuşağı

Sen mesajlaşma dünyasının kralısın! Kelimeleri eksilterek yazıyorsun, noktalama işaretlerine pek aldırış etmiyorsun ve sesli mesajları sıkça kullanıyorsun. GIF’ler, çıkartmalar ve emojiler mesajlarının olmazsa olmazı. Grup sohbetlerinde her zaman en aktif kişilerden birisin. Telefonla konuşmaktansa mesajlaşmayı tercih ediyorsun ve sosyal medya platformları üzerinden iletişim kuruyorsun. Eski nesillerin yazım tarzı sana fazla resmi ve duygusuz gelebilir ama sen her zaman doğal ve samimi olmayı tercih ediyorsun!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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