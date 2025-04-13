Mesajlaşma Stiline Göre Sen Hangi Kuşaktansın?
Teknoloji her geçen gün değişiyor ve iletişim tarzlarımız da bu değişime ayak uyduruyor. Mesajlaşma şeklin, noktalama kullanman, emojilere yaklaşımın ve kısaltmalarla aran nasıl? Tüm bunlar aslında senin hangi kuşağa ait olduğunu ele veriyor! Birkaç basit soru ile mesajlaşma tarzına bakarak hangi nesilden olduğunu öğrenmeye hazır mısın?
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1. Mesajlarında noktalama işaretlerini nasıl kullanırsın?
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2. Birine “tamam” yazarken hangi versiyonu tercih edersin?
3. Telefonundaki emojilerle aran nasıl?
4. Mesajlarında sesli harfleri eksiltir misin? (Örn: Selam yerine Slm)
5. Biri sana mesaj atınca ne kadar sürede cevap verirsin?
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6. Grup sohbetlerinde nasıl bir rolün var?
7. Mesajlarının uzunluğu genellikle nasıldır?
8. “Gülme” ifadesini nasıl yazarsın?
9. Sesli mesajlarla aran nasıl?
10. Mesajlaşırken büyük harf kullanır mısın?
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