Vedik Astrolojisine Göre Sen Kimsin?

Vrischika burcu, Vedik astrolojinin en derin, en gizemli ve en güçlü burçlarından biridir. Sen yüzeyde ne kadar sakin görünsen de iç dünyanda fırtınalar kopar. Tutkulu, sezgisel ve kontrolcü yönlerinle dikkat çekersin. İnsanların senden bir şey saklaması neredeyse imkânsızdır çünkü sezgilerin adeta radar gibi çalışır. Hayatın boyunca birçok dönüşüm yaşayabilir, her düşüşten daha güçlü kalkabilirsin. Bu seni hem dayanıklı hem de başkalarına ilham veren biri haline getirir. Sadakat senin için çok önemlidir, ancak güvenini sarsan biri için hayatın kapısını tamamen kapatabilirsin. Vedik astrolojiye göre en büyük gücün, krizlerden beslenmen ve yeniden doğabilme yeteneğindir. Ruhsal çalışmalar, derin psikoloji veya araştırmacı meslekler senin için biçilmiş kaftandır. Senin hayatın yüzeyde değil, derinlerde şekillenir.