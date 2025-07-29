Burcuna Göre Senin Aurana Ne Engel Oluyor?
Aura; bedenimizin ötesinde var olan, görünmez ama hissedilebilir enerji alanımızdır. Bu alan bazen dış etkenlerle, bazen de içsel durumlarla bulanabilir. Peki senin aurana en çok ne zarar veriyor? Burcunun temsil ettiği temel enerjiler, hayatında hangi yönlerden tıkanıklık yarattığını söylüyor olabilir. Sadece burcunu seç ve enerjinin hangi noktada sıkıştığını öğren. Belki de çözüm, bu farkındalıkla birlikte başlayacak.
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Hangi burçsun?
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Sabırsızlık ve Acelecilik
Konfor Alanına Tutunmak
Zihinsel Dağınıklık
Duygusal Yükler
Onay Arayışı
Aşırı Eleştiri ve Mükemmeliyetçilik
Kararsızlık ve Dış Denge Takıntısı
Bastırılmış Duygular ve Kin
Yüzeysel Kaçışlar
Aşırı Kontrol İhtiyacı
Duygularla Bağlantı Kuramamak
Gerçeklikten Kaçış
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