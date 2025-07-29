Burcuna Göre Senin Aurana Ne Engel Oluyor?

Koç burcu, doğası gereği hızlı, atak ve anlık yaşayan bir burçtur. Ancak bu yüksek enerji, sabırsızlığa dönüştüğünde auranda çatlaklar oluşur. Bir şeylerin hemen olmasını istemen, süreci kabullenememen seni ruhsal olarak tüketebilir. Bu da auranda sürekli bir “telaş titreşimi” yaratır ve dışarıya kaotik bir enerji yaymana sebep olur. Kendini bastırmaya çalıştığında değil, enerjini yönetmeyi öğrendiğinde arınacaksın. Aura temizliğin için yavaşlamayı öğrenmeli, bazı şeylerin zamanla olmasına izin vermelisin. Bazen durmak, harekete geçmekten çok daha güçlüdür.