Burcuna Göre Hayatının En Büyük Kuralı Ne?
Hayatta herkesin kendine göre kuralları vardır. Kimimiz için özgürlük her şeyden önce gelir, kimimiz içinse sadakat vazgeçilmezdir. Ama burçlar, bu kuralları şekillendiren en temel etkilerden biridir. Çünkü doğduğumuz anın gökyüzü haritası, ruhumuzun derinliklerinde saklı prensipleri fısıldar. Peki senin hayatına yön veren o en temel ilke ne?
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1. Burcunu seç!
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Her zaman ilk adımı ben atarım!
İstikrar olmadan asla.
Her şey değişebilir, o yüzden merak etmeden yaşayamam.
Sevmeden bağlanmam, bağlandıysam kolay kolay bırakmam.
Kendine saygı duymayan kimseye, saygı duyamam.
Detaylar önemli, çünkü şeytan ayrıntıda gizlidir.
Denge yoksa huzur da yok.
Güven olmadan hiçbir bağ gerçek değildir.”
Özgürlük varsa ben varım.
Disiplin olmadan başarı hayal olur.
Sürüden uzak dur, kendi yolunu çiz.
Hayat bir rüyaysa, hisler rehberindir.
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