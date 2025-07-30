Burcuna Göre Hayatının En Büyük Kuralı Ne?

Senin için hayat bir meydan okuma alanı. Rakiplerin olması seni korkutmaz, aksine motive eder. İnisiyatif almayı, riskleri göze almayı ve önde olmayı seversin. Bu yüzden senin hayat kuralın, durmayı değil sürekli ilerlemeyi gerektirir. Sakin kalmak bazen altın olsa da senin doğanda harekete geçmek var. İnsanlar seni bazen aceleci ve sabırsız olarak değerlendirebilir ama aslında sen harekete geçmeden duramayan bir tutku topusun. Hayat sana dur demeye çalışsa da sen her zaman “Ben varım!” diyerek öne çıkarsın. Cesaretin seni zaman zaman yorsa da, sonunda hep kazanan sen olursun. Senin kuralın: Tereddüt etme, dene. Kaybetmek bile, denememekten iyidir.