Burcun Eril Enerjiye mi Sahip Dişil Enerjiye mi?

Her burcun kendine özgü bir enerjisi vardır. Bu enerji, bazen harekete geçiren, iddialı ve dışa dönük eril; bazen de sezgileri güçlü, kapsayıcı ve derin bağlar kuran dişil olabilir. Aslında ikisi de hayatımızda dengelenmesi gereken yönlerdir ama doğduğumuz anda gökyüzündeki konumumuz, hangisinin daha baskın olduğunu belirler. Bu testte sadece burcunu seçerek, senin baskın enerjinin hangi yön olduğunu öğreneceksin.

Bakalım senin burcun seni hareketin öncüsü mü yapıyor, yoksa içsel gücün kaynağı mı?