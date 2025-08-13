onedio
Burcuna Göre İtalyan Olsaydın Nasıl Görünürdün?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
13.08.2025 - 18:01

İtalya dendi mi akla önce stil, sonra tutku, ardından da zarafet geliyor... Peki burcunun enerjisini alıp bir İtalyan’a dönüşseydin nasıl görünürdün? Giyimin, saç stilin, havası senden taşan karizman nasıl olurdu? Bu testte sadece burcunu seçerek sana en uygun İtalyan görünümünü öğreneceksin. Hazırsan burçlara göre stil sokaklarında küçük bir Roma turuna çıkalım!

Hangi burçsun?

Cesur ve Keskin Bakışlı İtalyan

Cesur ve Keskin Bakışlı İtalyan

Şıklığın Somut Hali

Şıklığın Somut Hali

Sokak Modasının İtalyan Prensi/Prensesi

Sokak Modasının İtalyan Prensi/Prensesi

Nostaljik ve Romantik Stil

Nostaljik ve Romantik Stil

Gösterişli Zarafet

Gösterişli Zarafet

Rafine Zarafet

Rafine Zarafet

Zamansız Zarafet

Zamansız Zarafet

Esrarengiz Cazibe

Esrarengiz Cazibe

Bohem Ruh

Bohem Ruh

Zamana Meydan Okuyan Asalet

Zamana Meydan Okuyan Asalet

Avangart İtalyan

Avangart İtalyan

Rüya Gibi Zarafet

Rüya Gibi Zarafet

