Burcuna Göre Başarısız Olduğun Konu Ne?

Koç burcu olarak hız, aksiyon ve sonuç odaklısın. Ama ne yazık ki sabırlı olman gereken konularda ipin ucunu kaçırıyorsun. Uzun vadeli planlara tahammülün yok; her şey hemen, şimdi ve senin istediğin şekilde olmalı. Bu yüzden ilişkilerde, kariyerde ya da projelerde “pişmeden yemeye kalktığın” çok şey oluyor. Eğer biraz yavaşlayıp “an”da kalmayı öğrenebilirsen, sabır senin için bir zaafa değil, güce dönüşebilir. Ama şu haliyle, hayatın her alanında 'hemen olsun' hırsı yüzünden başarısızlığa uğraman çok olası.