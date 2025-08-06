Game of Thrones’un Hangi Hanesine Aitsin?
Demir Taht’ın gölgesinde kaderin hangi haneye yazılmış? Bu testle Westeros’ta ait olduğun yeri öğren!
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1. Savaş mı barış mı?
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2. Güç senin için ne ifade eder?
3. Ailenle ilişkilerin nasıl?
4. Bir ihaneti öğrenince ne yaparsın?
5. En çok değer verdiğin şey ne?
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6. Liderlik anlayışın nasıldır?
7. Bir savaşta yerin neresi olur?
8. Peki sadakat mi zeka mı?
9. En büyük korkun ne?
10. Hangi sembol seni daha iyi temsil eder?
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Kuzey’in Gururu, Onurun Temsilcisi!
House Lannister
House Targaryen
House Baratheon
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