Sen tam bir Targaryen’sin. Tutkulu, idealist ve yeri geldiğinde yıkıcı. Duygularınla hareket edersin ama bu seni zayıf değil, tehlikeli yapar. Seni anlamayanlar, seni tehdit olarak görür. Ama sen her zaman kendini yeniden var edenlerdensin. Yaraların var, ama onları asla gizlemiyorsun. Geçmişin sana yön vermiyor; sen geçmişin üzerinde yürüyorsun. Liderliğin tartışılmaz. Etrafındaki insanlar sana ya hayranlık duyar ya da senden çekinir. Ortası yoktur. Ejderhalar gibi, senin de içinde yanardağlar gizli. Bir anda parlayabilir, her şeyi yakabilirsin. Ama kontrol sende olduğu sürece, seni durdurabilecek hiçbir güç yok. Adalet arayışın, seni bir hükümdar gibi hissettirse de sen aslında önce kendine sadıksın.