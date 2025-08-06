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Game of Thrones’un Hangi Hanesine Aitsin?

Game of Thrones’un Hangi Hanesine Aitsin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
06.08.2025 - 13:01

Demir Taht’ın gölgesinde kaderin hangi haneye yazılmış? Bu testle Westeros’ta ait olduğun yeri öğren!

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1. Savaş mı barış mı?

2. Güç senin için ne ifade eder?

3. Ailenle ilişkilerin nasıl?

4. Bir ihaneti öğrenince ne yaparsın?

5. En çok değer verdiğin şey ne?

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6. Liderlik anlayışın nasıldır?

7. Bir savaşta yerin neresi olur?

8. Peki sadakat mi zeka mı?

9. En büyük korkun ne?

10. Hangi sembol seni daha iyi temsil eder?

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Kuzey’in Gururu, Onurun Temsilcisi!

Soğuk ama onurlu… Sen tam bir Stark’sın. Duygularını dışa vurmasan da içinde fırtınalar kopar. Sadakat senin için bir zaaf değil, karakterinin temel taşı. Ailene ve sevdiklerine olan bağlılığın, her kararını etkiler. Yalan söylemek yerine acı gerçeği dillendirirsin. İyiliği safça değil, akılla yaparsın. İnsanlara güvenmek istersin ama hayal kırıklıkları seni temkinli biri yapmış. Sessiz gücün, kalabalıklarda bile fark edilir. İnsanlar seni çözemedikçe daha da çok saygı duyar. Stark’ların kaderi gibi, senin de hayatın inişli çıkışlı olabilir ama ayakta kalmayı bilirsin. Yalnızlığı göze alır, ama ilkelerinden asla taviz vermezsin. “Kış geliyor” sözü, sadece mevsim değil; hayatın gerçekleriyle yüzleşmeyi bilenlerin sözüdür senin için.

House Lannister

Senin yerin altın salonlar, kurnaz planlar ve stratejilerin tam ortası. House Lannister gibi sen de her ortamda ayakta kalmayı bilen, ne zaman susup ne zaman konuşacağını bilen birisin. Hırsın bazen seni yorabilir ama seni asla zayıflatmaz. Zekan, çevrendeki insanlara birkaç adım önde olmanı sağlar. Girdiğin her ortamda fark edilir, dikkat çekersin. İnsanları çözme yeteneğin hayranlık uyandırır. Sevdiklerine karşı aşırı koruyucusun, ama biri ihanet ettiğinde ikinci şansı nadiren verirsin. Gücün tanımını sen yazarsın. Kimi zaman zenginlik, kimi zaman nüfuzla… “Bir Lannister her zaman borcunu öder” sözü senin de hayat mottolarından biri olabilir. Seni hafife alanlar, en büyük hatayı yapar.

House Targaryen

Sen tam bir Targaryen’sin. Tutkulu, idealist ve yeri geldiğinde yıkıcı. Duygularınla hareket edersin ama bu seni zayıf değil, tehlikeli yapar. Seni anlamayanlar, seni tehdit olarak görür. Ama sen her zaman kendini yeniden var edenlerdensin. Yaraların var, ama onları asla gizlemiyorsun. Geçmişin sana yön vermiyor; sen geçmişin üzerinde yürüyorsun. Liderliğin tartışılmaz. Etrafındaki insanlar sana ya hayranlık duyar ya da senden çekinir. Ortası yoktur. Ejderhalar gibi, senin de içinde yanardağlar gizli. Bir anda parlayabilir, her şeyi yakabilirsin. Ama kontrol sende olduğu sürece, seni durdurabilecek hiçbir güç yok. Adalet arayışın, seni bir hükümdar gibi hissettirse de sen aslında önce kendine sadıksın.

House Baratheon

House Baratheon

Sen Baratheon’ların ruhunu taşıyorsun: Cesur, direkt ve kontrol edilmesi zor bir karaktere sahipsin. Duygularını açıkça ifade eder, ne istiyorsan onu söylersin. Kimi zaman bu yönün yanlış anlaşılabilir ama senin tek amacın nettir: Güce sahip olmak ve onu hak etmek. Doğrularından kolay kolay sapmazsın. Sabırlı gibi görünürsün ama bir kez öfkelendiğinde durdurulman zordur. İçgüdülerinle hareket edersin, bu da seni sezgisel ve güçlü biri yapar. Liderlik senin doğanda var, ama bazen kendi içindeki savaşlarla da boğuşursun. Baratheon’lar gibi sen de kolay kolay yenilmezsin. Hayatta kalmanın değil, hükmetmenin peşindesin. Sevdiklerini korumak için her yolu denersin, ama ihanet gördüğünde bağışlamazsın. Yıkıcı gücün, doğru kullanıldığında seni bir efsaneye dönüştürebilir.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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