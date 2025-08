Senin yerin altın salonlar, kurnaz planlar ve stratejilerin tam ortası. House Lannister gibi sen de her ortamda ayakta kalmayı bilen, ne zaman susup ne zaman konuşacağını bilen birisin. Hırsın bazen seni yorabilir ama seni asla zayıflatmaz. Zekan, çevrendeki insanlara birkaç adım önde olmanı sağlar. Girdiğin her ortamda fark edilir, dikkat çekersin. İnsanları çözme yeteneğin hayranlık uyandırır. Sevdiklerine karşı aşırı koruyucusun, ama biri ihanet ettiğinde ikinci şansı nadiren verirsin. Gücün tanımını sen yazarsın. Kimi zaman zenginlik, kimi zaman nüfuzla… “Bir Lannister her zaman borcunu öder” sözü senin de hayat mottolarından biri olabilir. Seni hafife alanlar, en büyük hatayı yapar.