Burcuna Göre Kişilik Haritanı Çıkarıyoruz!

Balık burcu, hayal dünyasında yaşayan ve kalbiyle hareket eden bir ruha sahiptir. Sanat, aşk ve fedakârlık onun için hayatın temelidir. Duygusal yoğunluk onu hem özel hem de kırılgan yapar. Depresyon eğilimi yüksektir ama sezgisel gücü ve empati kapasitesi olağanüstüdür. Cesareti düşük olabilir çünkü önceliği huzur ve duygusal dengeye verir. Liderlikten çok şifacı ve ilham verici bir karakterdir.