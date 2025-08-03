Burcuna Göre Kişilik Haritanı Çıkarıyoruz!
Burçların insan karakteri üzerindeki etkisi yüzyıllardır tartışılıyor ama bazı kalıplar var ki neredeyse nokta atışı! Senin yıldız haritan neler söylüyor? Bu testte burcunu seçiyorsun ve biz de sana mutluluk, depresyon eğilimi, cesaret seviyesi, sezgisel güç, empati, liderlik gibi başlıklarla yüzdelerle ifade edilmiş “kişilik kartını” çıkarıyoruz!
Hazırsan burcunu seç ve sana özel yıldız analizini gör!
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Hangi burçsun?
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Başak
Terazi
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Yay
Oğlak
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