Burcuna Göre 7 Büyük Günahtan Hangisisin?

Koç burcu doğuştan ateşli, hızlı parlayan ve çabuk öfkelenen bir burçtur. Senin en büyük zaafın, sabırsızlığın ve öfkenin kolayca kontrolünü ele geçirmesi. Haksızlığa karşı sıfır toleransın olduğu için bazen düşünmeden patlayabilir, kırıcı sözler söyleyebilirsin. Bu öfke seni harekete geçirip büyük şeyler başarmana yardımcı olsa da aynı zamanda ilişkilerini zedeleyebilir. Koç’un öfkesi aslında içindeki adalet ve dürüstlük arzusundan gelir. Senin için doğru olmayan bir şey gördüğünde sessiz kalmak imkânsızdır. Bu yüzden çevrendekiler seni hem cesur hem de zor biri olarak görebilir. Unutma, öfke güçlü bir enerji ama doğru yönlendirilmezse seni yakabilir. Spor, sanat ya da aktif uğraşlar öfkeni dönüştürüp sana güç katacaktır.