Seviyeni Ölçüyoruz: Yüzde Kaç Tripkoliksin?

Tuğba Karakoç
17.08.2025 - 19:01

Trip atmak herkesin zaman zaman başvurduğu bir iletişim biçimi olabilir ama bazıları bu konuda gerçek bir usta! Kimi sadece ufak imalarda bulunur, kimi ise saatler sürecek trip maratonuna girer. Bu test, sana yüzde kaç tripkolik olduğunu gösterecek ve triplerinin masum mu yoksa profesyonel mi olduğunu anlamana yardımcı olacak. Bazen haklı olduğumuz anlarda bile trip atmak, karşımızdakini köşeye sıkıştırmak gibi gelir. Ama trip seviyemiz, ilişkilerimizi hem tatlı hem de zorlayıcı hale getirebilir. Bu testte cevaplarınla, seni trip skalasında nereye koyacağımızı bulacağız.

Görelim bakalım, sen ne kadar tripçisin?

1. Biri sana geç haber verdiğinde ne yaparsın?

2. Sevgilin mesajına geç cevap verirse ne yaparsın?

3. Arkadaşın buluşmaya geç kaldığında tepkim…

4. Önemli bir günde aramazlarsa…

5. Plan iptal edilirse…

6. Hediyeler konusunda beklentin…

7. Biri sana “Abartıyorsun” derse…

8. Kendi trip atma stilin…

9. Çok sevdiğin biri sana yalan söylerse…

10. Bir şeye üzüldüğünde bunu söyler misin?

%0-25 Tripkolik

Senin için hayat fazla kısa, trip atmaya değmeyecek kadar huzurlu. İnsanların hatalarını kişisel algılamıyorsun ve iletişim kurarak çözüm bulmayı tercih ediyorsun. Bu yüzden çevrendekiler seni rahat, anlaşılır ve keyifli biri olarak tanıyor. Trip atmak sana göre değil, sen direkt “konuşarak halledelim” insanısın. Bu tutumun, uzun vadede ilişkilerinde büyük avantaj sağlıyor. Karşındaki insan, seninle güven içinde iletişim kurabileceğini biliyor. Bazen bu kadar sakin olman, karşı tarafın “umursamıyor mu?” diye düşünmesine sebep olabilir ama sen yine de kendi dingin tavrından vazgeçmiyorsun. Senin seviyen, trip yerine netlikten yana. Belki de bu yüzden insanlar seni yanında görmekten keyif alıyor.

%26-50 Tripkolik

Sen trip atma konusunda ortalarda bir yerdesin. Çok büyük krizler yaratmasan da ufak imalarla hislerini belli ediyorsun. İletişimde açık olmayı seviyorsun ama bazen duygularını direkt söylemek yerine küçük tripler üzerinden aktarmayı tercih ediyorsun. Bu durum, ilişkilerine hem tatlı hem de hafif gerilimli bir hava katabiliyor. Karşındaki kişi bu triplerin altında yatan asıl mesajı anlayabiliyorsa sorun yok. Ama anlamıyorsa, o zaman işler biraz karışabilir. Senin bu seviyede olman, hem fazla sert olmamanı hem de kendini ifade edebilmeni sağlıyor. Ancak bazen imaları bırakıp doğrudan konuşmak, ilişkilerini çok daha güçlü hale getirebilir.

%51-75 Tripkolik

Sen bu konuda tam bir ustasın! Trip atmak, senin için bir ifade biçimi. İmalı sözler, uzun sessizlikler, hafif sitemler… Hepsi repertuarında mevcut. Çoğu zaman haklı olduğun için karşı tarafı da düşünmeye itiyorsun ama bazen ipin ucunu kaçırabiliyorsun. İlişkilerinde triplerini bir tür kontrol mekanizması olarak kullanıyorsun. Karşındaki insanın sınırlarını test etmekten, onun seni ne kadar önemsediğini anlamaktan hoşlanıyorsun. Ama unutmaman gereken şey, her zaman açık iletişimin daha sağlıklı olduğudur. Triplerin bazen romantik ilişkilerinde kıvamında bir heyecan yaratıyor, bazen de dostluklarında küçük kırılmalara sebep olabiliyor. Ölçüyü biraz azaltırsan, ilişkilerin daha huzurlu olabilir.

%80-100 Tripkolik

Sen bu işin zirvesindesin. Trip atmak, adeta ikinci dilin olmuş durumda. Karşındaki kişi ne yaptığını anlamasa bile senin trip sinyallerini kilometreler öteden hissediyor. Sitem, kırgınlık, sessizlik, imalı bakışlar… Hepsi sende profesyonel seviyede. Bu tripler bazen seni ilişkilerde güçlü kılıyor, çünkü duygularını açıkça ifade etmek yerine bu yöntemle mesaj veriyorsun. Ama öte yandan, fazla trip bazen iletişimi tıkanma noktasına getirebiliyor. Evet, bu tavırların seni tanıdıkça anlaşılır kılıyor ama bazen doğrudan konuşmak hem seni hem de karşındakini rahatlatabilir. Yoksa, etrafındakiler seninle başa çıkmak için ayrı bir “trip sözlüğü” hazırlamak zorunda kalabilir!

