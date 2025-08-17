Seviyeni Ölçüyoruz: Yüzde Kaç Tripkoliksin?
Trip atmak herkesin zaman zaman başvurduğu bir iletişim biçimi olabilir ama bazıları bu konuda gerçek bir usta! Kimi sadece ufak imalarda bulunur, kimi ise saatler sürecek trip maratonuna girer. Bu test, sana yüzde kaç tripkolik olduğunu gösterecek ve triplerinin masum mu yoksa profesyonel mi olduğunu anlamana yardımcı olacak. Bazen haklı olduğumuz anlarda bile trip atmak, karşımızdakini köşeye sıkıştırmak gibi gelir. Ama trip seviyemiz, ilişkilerimizi hem tatlı hem de zorlayıcı hale getirebilir. Bu testte cevaplarınla, seni trip skalasında nereye koyacağımızı bulacağız.
Görelim bakalım, sen ne kadar tripçisin?
1. Biri sana geç haber verdiğinde ne yaparsın?
2. Sevgilin mesajına geç cevap verirse ne yaparsın?
3. Arkadaşın buluşmaya geç kaldığında tepkim…
4. Önemli bir günde aramazlarsa…
5. Plan iptal edilirse…
6. Hediyeler konusunda beklentin…
7. Biri sana “Abartıyorsun” derse…
8. Kendi trip atma stilin…
9. Çok sevdiğin biri sana yalan söylerse…
10. Bir şeye üzüldüğünde bunu söyler misin?
%0-25 Tripkolik
%26-50 Tripkolik
%51-75 Tripkolik
%80-100 Tripkolik
