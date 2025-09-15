Katılıyorum/Katılmıyorum Testi İle Psikopati Seviyeni Söylüyoruz!

Sen genel olarak empatik bir insansın, ama gerektiğinde mantığını duygularının önüne koyabiliyorsun. Bu da seni oldukça stratejik kılıyor. İnsanların duygularına değer versen de, bazen kendi yolunu seçerken biraz daha bencil davranmaktan çekinmiyorsun.

Zekânı risk almak, kuralları esnetmek ve farklı çözümler bulmak için kullanıyorsun. Bu, seni sıradanlığın ötesine taşıyor. İnsanlar seni “akılcı” biri olarak görse de, bazen fazla mesafeli ve soğukkanlı bulabiliyor. Psikopatik yönlerin az da olsa kendini belli ediyor, ama seni tamamen karanlık tarafa çekmiyor. Aslında bu denge seni hayatta bir adım öne geçiriyor diyebiliriz.