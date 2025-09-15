Katılıyorum/Katılmıyorum Testi İle Psikopati Seviyeni Söylüyoruz!
Hepimiz zaman zaman biraz daha bencil, biraz daha soğukkanlı ya da daha fazla manipülatif davranabiliyoruz. Ancak işin uzmanları, bazı davranış kalıplarının psikopati seviyesini açığa çıkardığını söylüyor. Bu testte sana farklı cümleler sunacağız ve sen sadece “Katılıyorum” ya da “Katılmıyorum” diyerek seçim yapacaksın. Cevapların bir araya geldiğinde kişiliğinde ne kadar “psikopatik” eğilim bulunduğunu göstereceğiz.
Hazırsan başlıyoruz!
1. Sorunlarımın çoğu, diğer insanların beni anlamamasından kaynaklanıyor.
2. Diğer insanlara duymak istediklerini söylüyorum ki, yapmalarını istediğim şeyi yapsınlar.
3. Başkalarının sorunlarıyla ilgileniyor gibi yapıyorum; asıl isteğim herkesin beni iyi görmesi.
4. Aşk abartı bir duygu.
5. Başarı, en güçlünün hayatta kalmasıyla ilgilidir; kaybedenler için endişelenmiyorum.
6. Kandırılan/dolandırılan insanlar bunu hak eder..
7. Başladığım görevlere olan ilgimi çabucak kaybediyorum.
8. Duygusal bağlar çoğu zaman insanın zayıf noktasıdır.
9. Çoğu zaman pişmanlık duymam, yaptığım şeyin arkasında dururum.
10. Yalan söylemek zekanın göstergesidir.
Buz gibi zihne sahipsin!
Karanlık Taraftasın!
Soğukkanlı birisin!
Gayet masumsun!
