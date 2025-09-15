onedio
Katılıyorum/Katılmıyorum Testi İle Psikopati Seviyeni Söylüyoruz!

Tuğba Karakoç
15.09.2025 - 17:03

Hepimiz zaman zaman biraz daha bencil, biraz daha soğukkanlı ya da daha fazla manipülatif davranabiliyoruz. Ancak işin uzmanları, bazı davranış kalıplarının psikopati seviyesini açığa çıkardığını söylüyor. Bu testte sana farklı cümleler sunacağız ve sen sadece “Katılıyorum” ya da “Katılmıyorum” diyerek seçim yapacaksın. Cevapların bir araya geldiğinde kişiliğinde ne kadar “psikopatik” eğilim bulunduğunu göstereceğiz. 

Hazırsan başlıyoruz!

1. Sorunlarımın çoğu, diğer insanların beni anlamamasından kaynaklanıyor.

2. Diğer insanlara duymak istediklerini söylüyorum ki, yapmalarını istediğim şeyi yapsınlar.

3. Başkalarının sorunlarıyla ilgileniyor gibi yapıyorum; asıl isteğim herkesin beni iyi görmesi.

4. Aşk abartı bir duygu.

5. Başarı, en güçlünün hayatta kalmasıyla ilgilidir; kaybedenler için endişelenmiyorum.

6. Kandırılan/dolandırılan insanlar bunu hak eder..

7. Başladığım görevlere olan ilgimi çabucak kaybediyorum.

8. Duygusal bağlar çoğu zaman insanın zayıf noktasıdır.

9. Çoğu zaman pişmanlık duymam, yaptığım şeyin arkasında dururum.

10. Yalan söylemek zekanın göstergesidir.

Buz gibi zihne sahipsin!

Senin psikopatik eğilimlerin oldukça belirgin. İnsanları yönlendirmek, kuralları görmezden gelmek ve risk almak sana hiç de yabancı değil. Soğukkanlı, hesapçı ve stratejik yönün sayesinde çoğu zaman istediğini elde ediyorsun. Empati duygun düşük, bu da seni duygusal zayıflıklardan koruyor. Başarı senin için sadece kendi yolunu çizmekle ilgili. İnsanların ne hissettiği seni pek etkilemiyor, hatta çoğu zaman karizmatik gücünle onların güvenini kazanıp yönlendirebiliyorsun. Toplum seni aynı anda hem büyüleyici hem de ürkütücü bulabilir. İçindeki bu karanlık enerjiyi yıkıcı değil, yaratıcı bir güce dönüştürdüğünde ise gerçekten olağanüstü başarılara imza atabilirsin.

Karanlık Taraftasın!

Senin içinde biraz “karizmatik tehlike” barındıran bir taraf var. İnsanların zayıflıklarını kolayca fark edebiliyor ve bunu avantajına çevirebiliyorsun. Çoğu zaman mantığını duygularının önüne koyuyor, başkalarının ne hissettiğini fazla önemsemeyebiliyorsun. Bu sana çekici bir güç veriyor. İnsanlar seni etkileyici, güçlü, hatta bazen biraz korkutucu bulabiliyor. Başarıya giden yolda başkalarının engel olmasına izin vermiyor, kendi çıkarlarını oldukça ön planda tutuyorsun. Bu psikopatik eğilimlerin, seni manipülasyon ve risk konusunda becerikli hale getiriyor. Ancak dikkat! Bu tarafını fazla öne çıkarırsan, güven ilişkilerini zedeleyebilir. Gücünü pozitif hedefler için kullandığında ise gerçekten unutulmaz bir etki bırakabilirsin.

Soğukkanlı birisin!

Sen genel olarak empatik bir insansın, ama gerektiğinde mantığını duygularının önüne koyabiliyorsun. Bu da seni oldukça stratejik kılıyor. İnsanların duygularına değer versen de, bazen kendi yolunu seçerken biraz daha bencil davranmaktan çekinmiyorsun.

Zekânı risk almak, kuralları esnetmek ve farklı çözümler bulmak için kullanıyorsun. Bu, seni sıradanlığın ötesine taşıyor. İnsanlar seni “akılcı” biri olarak görse de, bazen fazla mesafeli ve soğukkanlı bulabiliyor. Psikopatik yönlerin az da olsa kendini belli ediyor, ama seni tamamen karanlık tarafa çekmiyor. Aslında bu denge seni hayatta bir adım öne geçiriyor diyebiliriz.

Gayet masumsun!

Senin kişiliğin ışık saçıyor! Empati duygun o kadar güçlü ki, karşındaki insanın sadece bakışlarından bile ruh halini anlayabiliyorsun. İnsanların iyiliğini ön planda tutuyor, haksızlığa tahammül edemiyorsun. Pişmanlık duyabilmen, vicdanınla hareket etmen seni toplumda güvenilir ve sevilen biri yapıyor.

Çoğu zaman başkalarının mutluluğunu kendi mutluluğun kadar önemsiyorsun. Bu da seni “koruyucu” bir karakter haline getiriyor. İnsanların yanında güvenle hissetmesinin sebebi tam da bu. Psikopatik eğilimlerin neredeyse yok, hatta sen tam tersine insanlığın “vicdan pusulası” gibisin. Ama dikkat! Bazen bu kadar saf ve iyi niyetli olman, seni başkalarının oyunlarına açık hale getirebilir.

