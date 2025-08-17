Şeyma'nın Melisa'yla İmtihanı, Şevval Şahin'in Ocakbaşı Keyfi: 17 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pelin Akil
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasemin Tatlıses
Danla Bilic
Şeyma Subaşı
Şevval Şahin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arzu Sabancı
Cemal Can Canseven
Zeynep Bastık
Gamze Erçel
Didem Soydan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Berfu Yenenler
Çağla Şıkel
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın