onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hülya Avşar'la Beraber Fuhuşa Teşvik Nedeniyle Hakkında Suç Duyurusu Yapılan Merve Taşkın'dan İlk Açıklama!

Hülya Avşar'la Beraber Fuhuşa Teşvik Nedeniyle Hakkında Suç Duyurusu Yapılan Merve Taşkın'dan İlk Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.11.2025 - 16:55

Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik ve müstehcenlik nedeniyle savcılığa suç duyurusu yapılmıştı. Hülya Avşar'ın ardından, OnlyFans fenomeni Merve Taşkın'dan da ilk açıklama geldi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hülya Avşar, 6 Eylül 2024'te OnlyFans fenomeni Merve Taşkın'ı "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programında konuk etmişti.

Hülya Avşar, 6 Eylül 2024'te OnlyFans fenomeni Merve Taşkın'ı "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programında konuk etmişti.

Geçtiğimiz gün (24 Kasım), Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik ifadeler nedeniyle savcılığa suç duyurusu yapıldı. 

Suç duyurusunda; 'Milyonlarca kişinin erişimine açık olan bu yayında, şüpheli Merve Taşkın'ın fuhuş faaliyeti kapsamında değerlendirilen bir yaşam tarzı sürdüğü ima edilmiş ve bu durum, şüpheli Hülya Avşar tarafından övücü, imrendirici ve normalleştirici ifadelerle desteklenmiştir' ifadelerine yer verilmişti.

İlk açıklama birkaç saat önce Hülya Avşar'dan geldi. Suçlamaları asla kabul etmediğini vurgulayan Hülya Avşar, o yayının amacının 'sosyal medyanın gençler üzerindeki bazı tehlikelerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak' olduğunu söylemişti.

Kaçıranlar için Avşar'ın açıklamasının tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Konuyla ilgili diğer "şüpheli" Merve Taşkın'dan da açıklama geldi.

Konuyla ilgili diğer "şüpheli" Merve Taşkın'dan da açıklama geldi.

OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, bir sene önceki videodan 'cımbızla belirli yerlerin çekildiği ve bu yönde haber yapıldığından' yakınırken, 'Programda birçok kez hayat yaşantımı kimseye tavsiye etmediğimi, kolay olmadığını, bunun dezavantajlarını birçok kez yaşadığımı anlattığım, özendirmediğimizi söylediğimiz yerler de var videonun içerisinde' açıklamasında bulundu. 

'Her yerde hayat yaşantımdan dolayı başıma gelen zorlukları anlatan biri olarak bu sosyal medyada yaptığınız linç girişimlerini ve suç duyurularını şaşırarak takip ediyor ve olası ifadeye çağırılma ve mahkeme durumunda kendimi tekrar ve tekrar ifade etmeyi bekliyorum' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın