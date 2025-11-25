Hülya Avşar'la Beraber Fuhuşa Teşvik Nedeniyle Hakkında Suç Duyurusu Yapılan Merve Taşkın'dan İlk Açıklama!

Geçtiğimiz gün (24 Kasım), Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik ifadeler nedeniyle savcılığa suç duyurusu yapıldı.

Suç duyurusunda; 'Milyonlarca kişinin erişimine açık olan bu yayında, şüpheli Merve Taşkın'ın fuhuş faaliyeti kapsamında değerlendirilen bir yaşam tarzı sürdüğü ima edilmiş ve bu durum, şüpheli Hülya Avşar tarafından övücü, imrendirici ve normalleştirici ifadelerle desteklenmiştir' ifadelerine yer verilmişti.

İlk açıklama birkaç saat önce Hülya Avşar'dan geldi. Suçlamaları asla kabul etmediğini vurgulayan Hülya Avşar, o yayının amacının 'sosyal medyanın gençler üzerindeki bazı tehlikelerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak' olduğunu söylemişti.