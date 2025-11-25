onedio
Hülya Avşar ve Merve Taşkın’a Fuhuşa Teşvik Nedeniyle Suç Duyurusu Yapılmıştı: Avşar’dan İlk Açıklama Geldi

Elif Sude Yenidoğan
25.11.2025 - 13:36

Hülya Avşar’ın geçtiğimiz yıl YouTube programına Merve Taşkın konuk olmuştu. O dönem için çok konuşulan program geçtiğimiz gün yeniden gündeme geldi. Hülya Avşar ve konuğu Merve Taşkın’a fuhuşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik ifadeleri sebebiyle suç duyurusu yapıldığı ortaya çıktı. Şimdiyse Hülya Avşar açıklama yaptı.

Merve Taşkın’ın programdaki sözleri tepki toplamıştı.

Suç duyurusunda yer verilen ifadeler aşağıdaki şekilde oldu.👇

 'Şüphelilerden Hülya Avşar ve Merve TaşkınYouTube isimli video paylaşım platformunda yayınlanan videoda bir program gerçekleştirmişlerdir. Milyonlarca kişinin erişimine açık olan bu yayında, şüpheli Merve Taşkın'ın fuhuş faaliyeti kapsamında değerlendirilen bir yaşam tarzı sürdüğü ima edilmiş ve bu durum, şüpheli Hülya Avşar tarafından övücü, imrendirici ve normalleştirici ifadelerle desteklenmiştir'

Hülya Avşar ise konuya ilişkin açıklamasını dile getirdi.

“Yaklaşık bir sene önce YouTube kanalımda konuk aldığım Merve Taşkın’ın mesleğini özendirdiğime dair çıkan haberleri asla kabul etmiyorum.

O yayın sırasında amacım, sosyal medyanın gençler üzerindeki bazı tehlikelerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktı. Dolayısıyla ortada bir özendirme değil, tam tersine bir uyarı vardır.

Bu nedenle asıl beklediğim şey teşekkürdür.”

