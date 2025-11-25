Hülya Avşar ve Merve Taşkın’a Fuhuşa Teşvik Nedeniyle Suç Duyurusu Yapılmıştı: Avşar’dan İlk Açıklama Geldi

“Yaklaşık bir sene önce YouTube kanalımda konuk aldığım Merve Taşkın’ın mesleğini özendirdiğime dair çıkan haberleri asla kabul etmiyorum.

O yayın sırasında amacım, sosyal medyanın gençler üzerindeki bazı tehlikelerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktı. Dolayısıyla ortada bir özendirme değil, tam tersine bir uyarı vardır.

Bu nedenle asıl beklediğim şey teşekkürdür.”