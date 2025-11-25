onedio
Güllü'nün Çalışanının Oğlu, Kızı Tuğyan'ın Annesini Öldürme Teklifinde Bulunduğunu İddia Etti

25.11.2025 - 11:23

Sanatçı Güllü, evinin balkonundan düşerek vefat etmişti. Ölümü kaza olarak değerlendirilse de kızı Tuğyan'ın ölümden önceki mesajlaşmalarının ortaya çıkmasıyla bu olayın cinayet olabileceği iddia edilmişti. Güllü'nün kızı Tuğyan'ın çocuğunun bakıcısının oğlu Osman Yıldız, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Tuğyan'ın kendisine defalarca Güllü'yü öldürmesi için teklifte bulunduğunu iddia etti.

VİDEO KAYNAK: Magazin Burada

Sanatçı Güllü'nün ölümü üzerinden haftalar geçse de hala aydınlatılabilmiş değil.

26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölüm nedeni 'yüksekten düşme' olarak duyurulmuştu fakat süreç ilerledikçe bu olayın kaza değil cinayet olabileceği iddiaları daha ağır basmaya başladı.

Kızı Tuğyan'ın mesajlaşmalarında annesi hakkında sarf ettiği sözler dikkatlerden kaçmazken bu defa Güllü'nün çalışanının oğlu bomba iddialarda bulundu.

Güllü'nün kızı Tuğyan'ın çocuğunun bakıcısının oğlu olan Osman Yıldız, Instagram hesabından Tuğyan'ın Güllü'yü öldürmesi için kendisine 5-6 kez teklifte bulunduğunu itiraf etti ve savcılığa gideceğini duyurdu.

İşte Osman Yıldız'ın Güllü ve kızı Tuğyan hakkındaki açıklamaları:

“Bu açıklamayı yapma nedenim tüm gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Tuğyan annemin bakıcılığını yaptığı çocuğun annesidir. Yaklaşık 15-20 gün önce Tuğyan’ın ısrarı üzerine Esra Ezmeci’ye çıkıp bazı açıklamalarda bulundum. Orada söylediğim her şey Tuğyan’ın bana söylemem için yönlendirdiği ifadelerdir.

Tuğyan, Güllü Hanım’ın vefatından yaklaşık 1 ay önce bana toplam 5-6 kez annemi bıçakla veya silahla öldür yönünde teklifte bulunmuştur. Bana “evin arka tarafında bir giriş var, orayı net gören kamera yok, aracını park ederken veya araca binerken onu öldürebilirsin” şeklinde yönlendirmelerde bulunmuştur.

Her seferinde bu söylemleri reddettim ancak korktuğum ve kimsenin bana inanmayacağını düşündüğüm için o dönem herhangi bir yere bildirimde bulunamadım. Tuğyan bu eylemi gerçekleştirmek durumunda 1 daire verileceğini, burada annemle birlikte yaşarsın şeklinde teklifte de bulunmuştur.

Güllü Hanım’a karşı hiçbir şekilde zarar verme niyetim olmamıştır. Kendisi bana ve anneme emek vermiş, ekmeğini yediğimiz biridir. Olay gecesi bu cinayeti tek başına gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Tek başına yapmışsa dahi bunun ancak uyuşturucu etkisi altında olabileceğini düşünüyorum. Benim düşüncem evde tek kişi tarafından gerçekleştirilmediğidir.

Düşündüğüm bu açıklamam bir ihbar niteliğindedir. Konuya ilişkin ayrıntılı ifademi savcılığa vereceğimi bildiririm.'

Osman Yıldız bu paylaşımın ardından bir de video yayınladı:

