Güllü'nün Çalışanının Oğlu, Kızı Tuğyan'ın Annesini Öldürme Teklifinde Bulunduğunu İddia Etti
Sanatçı Güllü, evinin balkonundan düşerek vefat etmişti. Ölümü kaza olarak değerlendirilse de kızı Tuğyan'ın ölümden önceki mesajlaşmalarının ortaya çıkmasıyla bu olayın cinayet olabileceği iddia edilmişti. Güllü'nün kızı Tuğyan'ın çocuğunun bakıcısının oğlu Osman Yıldız, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Tuğyan'ın kendisine defalarca Güllü'yü öldürmesi için teklifte bulunduğunu iddia etti.
Sanatçı Güllü'nün ölümü üzerinden haftalar geçse de hala aydınlatılabilmiş değil.
İşte Osman Yıldız'ın Güllü ve kızı Tuğyan hakkındaki açıklamaları:
Osman Yıldız bu paylaşımın ardından bir de video yayınladı:
