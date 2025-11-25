onedio
Canan Karatay'ın Eşi Dr. Ali Başak Karatay Hayatını Kaybetti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.11.2025 - 10:34

Prof. Dr. Canan Karatay'ın 46 yıllık eşi Dr. Ali Başak Karatay hayatını kaybetti. Ali Başak Karatay'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu. Cenazesinin, 26 Kasım Çarşamba Moda Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanı'na defnedileceği öğrenildi.

Canan Karatay'ın eşi Dr. Ali Başak Karatay sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ali Başak Karatay, 78 yaşında vefat etti. Karatay ailesinin acı haberini Prof. Dr. Karatay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Dr. Ali Başak Karatay'ın cenaze programı belli oldu.

Dr. Ali Başak Karatay'ın cenazesinin 26 Kasım 2025 Çarşamba günü, Moda Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanı'nda defnedileceği açıklandı. Dr. Ali Başak Karatay ve Prof. Dr. Canan Karatay 46 yıldır evliydi.

Merve Ersoy
TV Editörü
